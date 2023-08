Recettes record, hausse des ventes de poupées... Cinq chiffres sur le succès fou du film "Barbie"

Le film de la réalisatrice Greta Gerwig a notamment dépassé le milliard de dollars au box-office mondial.

C'est le succès de l'été, peut-être de l'année. Le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig, fait un carton en France et dans le monde depuis sa sortie en salles à la mi-juillet. Portée par le duo Margot Robbie-Ryan Gosling, la comédie mettant en scène la célèbre poupée qui s'aventure dans le monde réel a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Recettes, succès en Chine, hausse des ventes des poupées du groupe américain Mattel... Franceinfo revient en cinq chiffres sur la folie Barbie.

Plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde

Le film a atteint le milliard de dollars de recettes au box-office mondial moins d'un mois après sa sortie, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Le 6 août, Barbie avait généré 1,03 milliard de dollars à travers le monde (environ 934 millions d'euros), dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord (environ 416 millions d'euros). Le film a d'ailleurs été précédé d'une intense campagne marketing dans le monde entier.

C'est la première fois qu’un film réalisé par une femme – l'Américaine Greta Gerwig – sans coréalisateur masculin dépasse ce montant. Le magazine américain Variety note par ailleurs que le film Barbie est seulement le sixième film à dépasser le cap du milliard de dollars de recettes depuis la pandémie de Covid-19.

Près de 4 millions d'entrées en France

Le film américain domine le box-office depuis sa sortie en salles, le 19 juillet. Selon les chiffres de Médiavision publiés le 9 août, Barbie a réuni 3 872 707 spectateurs en trois semaines, dont 946 747 la semaine du 2 au 8 août. Soit près d'un million d'entrées de plus qu'Oppenheimer de Christopher Nolan, sorti le même jour.

En trois semaines, le film de Greta Gerwig se place déjà dans le top 5 des plus gros succès de l'année en France, derrière Super Mario Bros, le film (7 191 786 entrées), Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (4 617 879) et Alibi.com 2 (4 277 971).

Les ventes des poupées Barbie en hausse de 20% en France

"Le film fait du bien à toute la licence Barbie" constatait Jessica Derouet, directrice de magasin La Grande Récré, interrogée par France 2 le 10 août. "Dans la semaine qui a suivi la sortie du long-métrage, les ventes de Barbie ont augmenté de 20%" en France, avance dans Le Parisien Frédérique Tutt, experte pour Circana, société d'étude spécialisée dans la consommation.

>> Comment la poupée Barbie s'est jouée des stéréotypes sexistes pour devenir un symbole féministe

Dans le monde, la vente des poupées Barbie avait pourtant chuté de 7% au deuxième trimestre 2023, avant la sortie du film. Le chiffre d'affaires du fabricant de jouets Mattel, qui commercialise les poupées, a de son côté reculé de 12% sur un an en 2023, selon un communiqué du groupe publié le 26 juillet.

Un succès "féministe" et un nombre de séances multiplié par quatre en Chine

Une partie du film Barbie se déroule dans un monde imaginaire dominé par les femmes, ce qui lui confère une portée féministe, même si elle est discutée. Le correspondant du Monde à Shanghai souligne que le film est devenu "une icône féministe en Chine" et "alimente une intense conversation sur la place des femmes dans la société chinoise". Le nombre de séances a ainsi été multiplié par quatre lors des deux premières semaines d’exploitation du film, assure le quotidien. Néanmoins, avec 236 millions de yuans (30 millions d’euros environ) de recettes, Barbie est "un succès commercial modeste en Chine", pondère Le Monde.

>> Le film Barbie, au succès déjà historique, est-il vraiment féministe ?

Plus étonnant, la comédie américaine a créé un engouement autour des sandales Birkenstock. L'actrice Margot Robbie, qui incarne Barbie, les porte à deux reprises dans le film. "L’engouement est tel que certains distributeurs se plaignent d’être proches de la rupture de stocks", rapporte Libération, qui cite le média chinois Huxiu.

50 millions de dollars pour Margot Robbie

Selon le site de Variety, Margot Robbie va toucher le jackpot. La star de Barbie, également productrice du film, va récupérer près de 50 millions de dollars (plus de 45 millions d'euros) en salaire et en bonus grâce aux recettes du long-métrage réalisé par Greta Gerwig. Le film est devenu le deuxième plus grand succès de tous les temps de Warner Bros. derrière Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2. C’est également le long-métrage le plus rentable de l’histoire avec une femme à la réalisation, détrônant La Reine des neiges 2, co-réalisé par Jennifer Lee.