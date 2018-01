"Dunkerque", "La Forme de l'eau", le documentaire français "Visages villages"... Découvrez les nommés aux Oscars 2018

"La Forme de l'eau" de Guillermo del Toro part en tête de la course pour les Oscars avec 13 nominations.

Les nommés aux Oscars 2018 sont désormais connus, mardi 23 janvier. La France sera représentée, notamment grâce à Agnès Varda et JR pour leur film Visages villages, qui concourt au prix du meilleur documentaire. La Forme de l'eau de Guillermo del Toro part en tête de la course pour les Oscars avec 13 nominations. Il est suivi par Dunkerque, de Christopher Nolan et 3 Billboards, de Martin McDonagh, nommés respectivement huit et sept fois.

Un court-métrage français sélectionné

A noter, le carton pour Lady Bird de l'Américaine Greta Gerwig, nommé pour l'Oscar de la meilleure réalisation et du meilleur film. Il s'agit du premier long-métrage réalisé seul par la jeune femme de 34 ans. On retrouve aussi un film d'animation français parmi les nommés pour l'Oscar du meilleur court-métrage : Garden Party a été réalisé par des étudiants de l'école d'animation et d'image de synthèse, Mopa, à Arles. Le Français Alexandre Desplat est aussi nommé pour la meilleure chanson originale.

Nominations pour l'Oscar du meilleur film

Call me by your name

Les Heures sombres

Dunkerque

Get out

Lady Bird

Phantom Thread

Pentagon Papers

La Forme de l'eau

3 Billboards : les panneaux de la vengeance

Nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur

Christopher Nolan (Dunkerque)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (La Forme de l'eau)

Nominations pour l'Oscar du meilleur acteur

Timothée Chalamet (Call me by your name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Les Heures sombres)

Denzel Washington (L'Affaire Roman J.)

Nominations pour l'Oscar de la meilleure actrice

Sally Hawkins (La Forme de l'eau)

Frances McDormand (3 Billboards : les panneaux de la vengeance)

Margot Robbie (Moi, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Pentagon Papers)

Nominations pour l'Oscar du meilleur documentaire

Abacus : Small enough to jail

Visages villages

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island