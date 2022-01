"Municipale" : le vrai film d'un faux candidat des Ardennes pour réveiller le débat politique

Peut-on changer les choses grâce au cinéma ? Thomas Paulot le croit. À travers une vraie fausse campagne électorale, le réalisateur et son équipe ont participé de manière active à l'élection municipale de 2020 à Revin, ancienne cité industrielle des Ardennes. Comme un candidat classique, le comédien Laurent Papot a rencontré et échangé avec les habitants autour des problématiques du quotidien : pouvoir d'achat, emploi, sécurité. Municipale retrace cette campagne fictive et pourtant au plus près des préoccupations des Français.

FTR

Le projet a vu le jour en 2018, juste avant l'apparition du mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, Thomas Paulot - dont c'est le premier long-métrage - et ses scénaristes Milan Alfonsi et Ferdinand Flame s'interrogent sur les problèmes auquels sont confrontés les Français et sur la réponse qui leur est apportée par les politiques. Le constat est sans appel : le dialogue semble irrémédiablement rompu entre la population et la classe dirigeante.

L'équipe réfléchit alors à une expérience : présenter un faux candidat à l'élection locale la plus proche, à savoir les municipales de 2020 et secouer un peu le débat politique. Après avoir hésité avec Tailly, petite bourgade des Ardennes dont le grand-père de Thomas Paulot a été le maire pendant 30 ans, le choix s'arrête finalement sur Revin, cité ouvrière frappée de plein fouet par les fermetures d'usines.

Six mois pour convaincre la population

Un passé social qui a laissé des traces. Il faut soix mois à l'équipe de tournage pour "amadouer" les 7000 habitants échaudés par leur expérience lors des relocalisations successives. Grâce à l'aide des missions locales et des associations, la campagne peut enfin démarrer en février 2020. Comme un vrai candidat, Laurent Papot commence le porte-à-porte. Fausse candidature, mais vraies idées : "Oui je suis un acteur, oui c'est pour un film, mais ça va être une vraie campagne, explique le comédien. Du coup, ça permet de recueillir des paroles politiques sur place qui sont un peu plus brûlantes que de simples interviews".

Les habitants deviennent acteurs et le film leur donne la parole. Municipale est une tribune sociale et militante dans laquelle beaucoup de Français devraient se retrouver à la veille d'une autre échéance électorale majeure, la présidentielle 2022.

"Municipale" de Thomas Paulot avec Laurent Papot, Milan Alfonsi, Ferdinand Flame... au cinéma le 26 janvier 2022.