Meryl Streep, George Clooney et Leonardo DiCaprio : les superstars ne sont pas sur les piquets de grève à Hollywood mais mettent la main à la poche

Des personnalités majeures de l'industrie cinématographique ont contribué chacune, à hauteur d'un million de dollars, à la fondation de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs qui sont en grève depuis trois semaines. Le comédien Dwayne Johnson a été le premier à faire un don important à la structure.

A l'instar du comédien Dwayne Johnson, des grands noms d'Hollywood ont apporté un soutien financier à la grève des acteurs qui se sont joints aux scénaristes le 14 juillet dernier. Les acteurs Meryl Streep et George Clooney sont à l'origine d'une initiative qui a permis à la fondation de la SAG-AFTRA de réunir plus de 15 millions de dollars, trois semaines après l'appel à la grève du syndicat des acteurs américains, selon un communiqué (lien en anglais).

"Dwayne Johnson a contribué à lancer cette campagne en faisant un don historique à sept chiffres. Et deux champions de longue date de notre Fondation et leaders de notre conseil des acteurs, Meryl Streep et George Clooney, se sont mobilisés en faisant des dons d'un million de dollars, en envoyant des courriels et en lançant de nombreux appels à l'action pour inciter d'autres personnes à faire des dons généreux", a expliqué le président de la fondation de la SAG-AFTRA, l'acteur Courtney B. Vance. Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Nicole Kidman, Jennifer Lopez et Ben Affleck (en couple), Arnold Schwarzenegger ou encore Oprah Winfrey sont parmi ceux qui ont également donné au moins un million de dollars.

Où sont les poids lourds ?

L'annonce intervient alors que l'absence des grands noms d'Hollywood sur les piquets de grève a été remarquée. La SAG-AFTRA faisant régulièrement écho à la participation de ses membres, dont les plus célèbres, aux piquets de grève. Jane Fonda, Bryan Cranston (Breaking Bad), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jessica Chastain, Colin Farrell, Brendan Fraser, Lupita Nyong'o, Christian Slater, Marlee Matlin, Octavia Spencer, Dylan McDermott, Dermot Mulroney, Kyra Sedgwick (The Closer) et Kevin Bacon (en couple), Ron Perlman, Awkwafina, Debbie Allen (Grey's Anatomy) ou encore Christine Baranski (The Good Wife) sont parmi ceux qui ont déjà défilé et exprimé leur soutien au mouvement voté par la grande majorité des membres de la SAG-AFTRA. En dehors des Etats-Unis, Brian Cox, star de la série Succession, a rappelé l'importance de cette grève commune lors d'une manifestation à Londres.

Le 24 juillet 2023, en s'appuyant sur la photo d'un gréviste qui s'interroge sur l'absence de Ben Afleck sur les piquets de grève, le magazine spécialisé Variety pose frontalement la question : "Pourquoi les grandes stars n'ont-elles pas rejoint le piquet de grève de la SAG-AFTRA ? (Why Haven’t A-List Stars Joined the SAG-AFTRA Picket Line ?)". Matt Donnelly donnait l'exemple de Meryl Streep, Jennifer Lawrence ou encore Rami Malek, qui avaient assuré à la direction du syndicat qu'ils étaient prêts à faire la grève, mais que l'on n'avait pas encore vus en action.

Ne pas brouiller le message

Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier cette absence : la sécurité, les attroupements éventuels de fans, les questions de positionnement pour des acteurs qui peuvent aussi être des producteurs (Tom Cruise ou Margot Robbie qui a coproduit Barbie, des exemples récents) ou encore un problème de communication. "Il n'est pas nécessairement à notre avantage que les personnes les plus prospères, les plus riches et les plus visibles occupent l'espace en ce moment", confiait un membre de la SAG-AFTRA à Variety. Nous avons déjà un problème d'image lorsque les gens disent : 'Ce n'est qu'une bande d'acteurs riches' (qui n'auraient) pas besoin de la protection d'un meilleur contrat'. Si Reese Witherspoon et Jennifer Aniston se présentent, on aurait l'impression qu'elles crient famine".

Dans le même article, un agent suggérait qu'on attendait plutôt les grosses célébrités sur leur capacité à financer le mouvement social. De fait, 87% des 160 000 membres de la SAG-AFTRA gagnent moins de 26 000 dollars par an (plus de 23 777 euros), le seuil pour bénéficier d'une assurance maladie. Kerry Washington, Tony Goldwyn et Bellamy Young – les stars de la série à succès Scandal – ont été les porte-voix de la fondation pour inviter, aussi bien ceux dans le besoin que ceux qui pouvaient aider financièrement. "Si vous avez besoin d'aide, demandez ! Si vous pouvez, donnez !" est le slogan de la campagne.

"L'industrie du divertissement est en crise et la Fondation SAG-AFTRA traite actuellement plus de 30 fois le nombre habituel de demandes d'aide d'urgence. Nous avons reçu 400 demandes rien que la semaine dernière", a précisé le président de la fondation de la SAG-AFTRA, l'acteur Courtney B. Vance, dans le communiqué du 2 août. Meryl Streep, qui dit se souvenir de l'époque où elle accumulait les petits boulots, a estimé qu'elle avait "la chance de pouvoir soutenir ceux qui lutteront dans une action de longue durée contre Goliath". "Nous ferons front ensemble contre ces puissantes entreprises qui s'acharnent à retirer l'humanité, la dignité humaine, et même l'humain de notre profession", a-t-elle ajouté.

Soutien multiforme

En dehors de la participation aux piquets de grève et aux dons, certaines grosses pointures d'Hollywood ont suspendu leurs projets en signe de soutien. Viola Davis a récemment renoncé à poursuivre la production du film G20. "J'adore (G20), mais je ne pense pas qu'il soit approprié que (cette production se poursuive) pendant la grève", a déclaré Viola Davis dans un communiqué, rapporte Deadline. "J'apprécie que les producteurs du projet soient d'accord avec cette décision. JuVee Productions (sa maison de production) et moi-même sommes solidaires des acteurs, de SAG/AFTRA et de WGA (le syndicat des scénaristes)".

Brad Pitt a adopté une démarche similaire, indiquait encore Deadline fin juillet. Le comédien a suspendu la production de son film sur la Formule 1, Apex, "pour les deux prochains mois" après avoir accepté de boucler les tournages déjà calés. Annoncée à Locarno en tant que productrice du film Shayda programmé en clôture du festival, Cate Blanchett ne se rendra finalement pas en Suisse afin d'exprimer son soutien à la grève. Plusieurs personnalités, à l'instar de l'acteur britannique Riz Ahmed, avaient déjà décliné l'invitation du festival suisse pour la même raison.