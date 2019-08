Zorro : les 100 ans d'un héros culte

Un chapeau et une cape noire, un sourire mesquin et amusé sous une moustache frivole, et une épée acérée, la figure de Zorro est connue de tous, et son héros fête ses 100 ans. Pourtant, son origine est méconnue du grand public. C'est sous la plume d'un certain Johnston Mcculley qu'il voit le jour le 9 août 1919. Il est alors inspiré d'un personnage réel : Joaquin Murriet, mexicain mi-bandit, mi-patriote, vivant en Californie.

Un personnage de cinéma

Dès 1920, Douglas Fairbanks - le Tom Cruise de l'époque - endosse masque et épée : "Il n'était pas doublé", précisait le réalisateur Pierre Tchernia. Depuis, le ténébreux justicier a été à l'affiche de plus de cinquante films, tantôt comiques, tantôt dramatiques, étayant régulièrement de nouveaux personnages. Même Alain Delon avait repris le rôle en 1975 pour une raison très particulière : faire plaisir à son fils.

