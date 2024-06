Les obsèques d'Anouk Aimée se sont déroulées dans l'intimité à Paris

Les obsèques de l'actrice Anouk Aimée, décédée le 18 juin à l'âge de 92 ans, se sont déroulées, mardi 25 juin après-midi, à Paris "dans la plus stricte intimité familiale et amicale". L'actrice d'Un homme et une femme, Lola et La Dolce vita a été inhumée dans le cimetière Saint-Vincent de Montmartre, quartier parisien où elle vivait et s'est éteinte. Claude Lelouch qui avait offert à l'actrice une notoriété internationale en partageant l'affiche avec Jean-Louis Trintignant dans le mythique Un homme et une femme, Palme d'or en 1966, comptait parmi les proches qui ont assisté aux funérailles.

La réalisatrice Nadine Trintignant, ex-épouse de Jean-Louis Trintignant, le cinéaste Elie Chouraqui et les comédiens Charlotte Rampling et Richard Berri, le producteur Dominique Besnehard et les agents artistiques Elisabeth Tanner et Sébastien Perrolat étaient également présents.

Née Françoise Dreyfus le 27 avril 1932 à Paris, Anouk Aimée a tourné aussi avec les plus grands du cinéma franco-italien : Jacques Demy (Lola), Federico Fellini (La Dolce Vita et Huit et demi), Marco Bellocchio, Jacques Becker ou André Cayatte, qui la lance en 1949 dans Les Amants de Vérone. Elle s'était fait plus rare récemment. Mais elle avait fait un retour émouvant en 2019 à Cannes, pour reformer le couple d'Un homme et une femme, dans une suite tournée par Claude Lelouch, Les Plus Belles Années d'une vie.