L'actrice Anouk Aimée, héroïne du film "Un homme et une femme", est morte à l'âge de 92 ans

L'actrice Anouk Aimée est morte, a annoncé sa fille sur Instagram. "Avec ma fille, Galaad, et ma petite fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée. J'étais tout auprès d'elle lorsqu’elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris", a écrit Manuela Papatakis mardi 18 juin. Connue notamment pour son rôle dans Un homme et une femme de Claude Lelouch, sorti en 1966, elle est morte à l'âge de 92 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuela Papatakis (@manuelapapatakis)

Elle avait tourné devant les caméras des plus grands réalisateurs – Federico Fellini, Philippe de Broca, George Cukor et Robert Altman, Jacques Demy ou encore Claude Lelouch – et avait été la partenaire de Jean-Louis Trintignant, Gérard Philippe et Marcello Mastroianni.