Le réalisateur Woody Allen a "perdu de son enthousiasme" pour le cinéma et évoque une possible fin de carrière

Woody Allen a accordé une rare interview à l’acteur Alec Baldwin sur Instagram, le 28 juin. Le réalisateur évoque une lassitude pour le cinéma et laisse planer le doute sur la suite de sa carrière.

Le cinéaste américain de 86 ans songe-t-il à la retraite ? C’est ce qu’a laissé entendre le réalisateur lors d’une interview accordée à l’acteur Alec Baldwin filmée en direct sur le compte Instagram de ce dernier, le 28 juin. Tout au long de cet entretien initialement prévu pour discuter du dernier livre comique de Woody Allen, Zero Gravity, le réalisateur s’est confié une possible fin de carrière.



Le créateur de Blue Jasmine, actuellement en tournage à Paris pour son prochain film a avoué avoir "perdu de son enthousiasme pour le cinéma". "Je vais faire un autre film, puis je vais voir comment je me sens", a-t-il ajouté. Une lassitude en partie liée aux bouleversements qu’a subis l’industrie du cinéma avec l’arrivée du streaming, Woody Allen affirme "ne plus s’amuser autant à faire un film et à le projeter sur grand écran" qu’auparavant.

Un réalisateur en disgrâce

Pour rappel, le réalisateur est encore en disgrâce aux États-Unis à la suite des accusations d’agressions sexuelles de sa fille adoptive. Dans la foulée de ses révélations, son dernier long-métrage Un jour de pluie à New York avait été privé de projection sur tout le territoire américain et de nombreux acteurs avaient annoncé regretter d’avoir travaillé avec le cinéaste. Un point qui n'a pas été évoqué tout au long de l'entretien.