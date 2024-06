Le rappeur marseillais Soprano en tournage à Marseille pour son premier rôle au cinéma

Soprano se lance dans un nouveau rêve, celui de devenir acteur. Il tient le rôle principal dans Marius et les gardiens de la cité phocéenne, une comédie d'aventure réalisée par Tony Datis. Un nouvel univers que le rappeur découvre avec gourmandise.

"D'habitude avec les clips, on est sur du playback, on va faire deux plans… Ici ce qui est bien, et ce qui est différent, c’est qu’on attend beaucoup pour recaler les caméras, pour refaire la même scène que tu as fait juste avant. Y’a des plans larges, des plans techniques, des plans serrés, du coup, je me régale, je suis comme un enfant", raconte l’apprenti acteur.

Soprano tourne à Marseille Soprano acteur dans les rues de Marseille (France 3 Provence-Alpes / B. Rolland / N. Carme / E. Guez)

Soprano, star auprès du jeune public, et qui est l'une des personnalités préférées des Français, joue le rôle d'un guide touristique autoproclamé "Roi de Marseille", "qui trimballe ses clients dans son bus panoramique. Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de trois gamins du quartier qui prétendent être sur la piste d'un trésor. Marius se retrouve alors engagé dans une dangereuse aventure", résume le synopsis.

Une aventure qui est avant tout une histoire d'amitié. "Le réalisateur, Tony Datis, c’est lui qui a fait pratiquement la moitié de mes clips. Et chaque fois, on se disait : Tu te rappelles quand on regardait Les Goonies, quand on regardait Indiana Jones, ce serait un super truc de pouvoir le faire à Marseille. Ça a mûri dans sa tête, il a écrit le scénario, il m’a appelé et m’a dit : je crois que j’ai le scénario, et je lui ai dit vas-y vient on s’amuse, vient on le fait, et c’est parti comme ça", raconte Soprano.

"Je savais qu'il avait le potentiel d’être comédien, je savais qu'il avait envie de jouer la comédie. C'était naturel de lui proposer ce rôle", renchérit Tony Datis qui réalise donc cette comédie attendue dans les salles en début d’année prochaine.