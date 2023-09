Le film "Io Capitano" de Matteo Garrone, évoquant le drame des migrants africains, choisi pour représenter l'Italie aux Oscars

Le film de Matteo Garrrone, sorti depuis deux semaines outre-Alpes, retrace le parcours de ces jeunes Africains qui décident de risquer leur vie pour tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée. Il a été choisi pour représenter l'Italie aux Oscars en pleine nouvelle crise des migrants à Lampedusa.

Alors que l'Italie fait face à des arrivées massives de migrants sur l'île de Lampedusa, que la question de leur accueil divise l'Europe, l'association nationale italienne des industries cinématographiques (ANICA) a choisi mercredi soir 20 septembre de proposer Io Capitano de Matteo Garrone pour l'Oscar du meilleur film international.

Dans ce film, sorti le 7 septembre en Italie, le réalisateur de Gomorra relate l'épopée émouvante et glaçante de deux jeunes cousins sénégalais qui décident de quitter Dakar pour tenter leur chance en Europe. Un voyage périlleux marqué par des marches éreintantes à travers le Sahara, des tortures dans les geôles libyennes et l'indifférence de l'Europe face à leur détresse. Ce film a été choisi "pour avoir incarné avec une grande force et maîtrise cinématographique le désir universel de recherche de la liberté et du bonheur", a expliqué l'ANICA.

En France en janvier

Io Capitano a par ailleurs été projeté à la dernière Mostra, le festival du film de Venise. "Nous sommes très fiers de pouvoir représenter l'Italie", a réagi Matteo Garrone, cité par l'agence AGI, ajoutant espérer que son film "touchera le coeur du public américain". Le public français, lui, devra patienter un peu, la sortie de Moi Capitaine est programmée pour le 3 janvier 2024 selon Pathé qui distribue le film.

Dans quelques semaines, l'Académie des Oscars sélectionnera les cinq films en compétition pour l'Oscar du meilleur film International, parmi ceux que les pays étrangers lui proposent. Ils ont jusqu'au 2 octobre pour envoyer leur candidature à l'Académie. Prévue en novembre, mais repoussée en raison de la grève des scénaristes et acteurs, la 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars 2024.

Côté français, cinq films ont été présélectionnés, dont la Palme d'or du dernier Festival de Cannes Anatomie d'une chute de Justine Triet. Une commission est chargée de les départager, elle devrait annoncer le film choisi pour représenter la France aux Oscars dans les prochains jours.