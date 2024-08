Le film d'Artus "Un p'tit truc en plus" dépasse les 10 millions d'entrées trois mois après sa sortie

La comédie d'Artus Un p'tit truc en plus a dépassé le cap des 10 millions d'entrées, trois mois et demi après sa sortie, devenant ainsi le plus gros succès du cinéma français des dix dernières années, ont indiqué samedi son distributeur et son réalisateur.

"Que les 10 000.000 tombent le jour de mon anniversaire, c'est si fou", a écrit l'humoriste Artus, réalisateur de ce succès surprise de l'année, sur son compte Instagram, alors que le film franchit ce seuil symbolique après 15 semaines d'exploitation. "Avec ce film vous me faites le plus beau cadeau que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais", souligne-t-il.

Artus détrône Just Jaeckin

Aucun film français n'avait atteint ce seuil depuis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? et ses 12,3 millions d'entrées en 2014. Il surpasse désormais Le dîner de cons (9,2 millions d'entrées) ou Les misérables (9,9 millions) en passant ce cap des 10 millions, comme avant lui des grands succès comme La Guerre des boutons (10,03 millions), Les Bronzés 3, amis pour la vie (10,22 millions), Trois hommes et un couffin (10,25 millions) ou Taxi 2 (10,3 millions).

Cette comédie revendique la volonté de rire avec les personnes en situation de handicap et non à leurs dépens. L'humoriste y partage l'écran avec Clovis Cornillac, Alice Belaïdi ainsi qu'avec une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap.

"Un film qui fait du bien", dixit Artus, qui est devenu grâce à ce succès le réalisateur français ayant généré le plus d'entrées pour un premier film, détrônant ainsi Just Jaeckin qui avait vendu près de 8,9 millions de tickets en 1974 pour Emmanuelle.