Le film d'animation "Pierre Lapin" se fait tirer les oreilles par des associations de personnes allergiques

Dans un passage du film, l'animal lance des mûres sur l'un des protagonistes humains, qui fait un choc anaphylactique.

La scène de la mûre dans Pierre Lapin n'est pas passé inaperçue. Des parents américains et britanniques critiquent ce film d'animation, qu'ils accusent de se moquer des allergies alimentaires, rapporte le Huffington Post lundi 12 février. Dans une des scènes, Pierre Lapin et ses camarades jettent des mûres sur l'un des protagonistes humains du film, Tom McGregor, qui fait un choc anaphylactique. Les animaux du film savent pourtant que ce dernier est allergique à cette baie.

Certains parents et associations de personnes souffrant d'allergies alimentaires ont appelé les familles à boycotter le film. "Cela encourage le public à ne pas prendre au sérieux les risques de réactions allergiques (...) et pourrait entraîner des actions susceptibles de porter atteinte à une personne allergique", écrit l'association américaine Kids with Food Allergies Foundation sur Facebook (en anglais).

Sonny présente ses excuses

"Se moquer des allergies montre un sérieux manque de compréhension au sujet de la gravité de [ce problème de santé]", abonde la présidente de l'association caritative britannique Allergy UK, dans un entretien au Telegraph (en anglais).

Face aux critiques, Sony Pictures a finalement présenté des excuses, dimanche 11 février. Le studio regrette d'avoir inclu cette scène, "même pour rire". "Nous regrettons sincèrement de ne pas avoir été plus sensibles face à ce problème", selon un communiqué cité par la BBC (en anglais). Pierre Lapin doit sortir le 4 avril dans les salles de cinéma françaises.