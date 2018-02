Le film "Black Panther" confondu avec "La planète des singes" : Allociné met en cause l'algorithme de Google

De nombreux internautes ont pointé du doigt une bourde raciste dans les résultats Google au sujet du film "Black Panther". Il pourrait s'agir d'un "Google bombing", une pratique qui consiste à modifier les résultats des moteurs de recherche.

Le résultat de la recherche Google était surprenant. De nombreux internautes ont dénoncé, samedi 10 et dimanche 11 février, ce qui s'apparentait à une bourde raciste du moteur de recherche. En cherchant une salle de cinéma pour le film Black Panther, qui sort mercredi, les internautes ont eu la mauvaise surprise de découvrir l'affiche du film, associé au site Allocine.fr, accompagné du titre "La Planète des singes : Suprématie" - une association d'idées très mal venue entre le casting afro-américain du blockbuster Marvel et les personnages simiesques du film de science-fiction sorti l’été dernier.

Il y a comme un problème avec la recherche "Grand Rex" sur Google... #ShitstormIsComing pic.twitter.com/B0kfwRvtVl — DocWan (@DocWan) 10 février 2018

Bonjour @allocine comment expliquez-vous le fait que la recherche d’une salle de ciné mène à votre site qui référence le film #BlackPanther sous le titre de « la planète des singes : suprématie » ? #racisme pic.twitter.com/As6YRtxHny — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) 10 février 2018

Interpellé sur Twitter notamment par la militante antiraciste Rokhaya Diallo, le site Allociné s'est défendu de toute mauvaise intention : "Ce problème est totalement indépendant de notre volonté. Il est lié à une reprise erronée par Google des informations présentes sur les fiches films Allociné. Nous continuons de faire en sorte que Google cesse ces affichages." De son côté, Google France a répondu que ses équipes étaient mobilisées pour traiter le problème et le corriger.

bonjour

Ce problème est totalement indépendant de notre volonté. Il est lié à une reprise erronée par Google des informations présentes sur les fiches films Allociné. Nous continuons de faire en sorte que Google cesse ces affichages. — AlloCiné (@allocine) 11 février 2018

Merci de nous avoir signalé ce problème. Nos équipes sont actuellement mobilisées pour comprendre son origine et le corriger s'il est lié au fonctionnement du moteur du recherche. — Google FR (@GoogleFR) 11 février 2018

La pratique du "Google bombing"

Selon Libération, l'anomalie pourrait venir d'un "Google bombing". Il s'agit d'internautes qui se concertent en masse pour tromper volontairement l'algorithme de Google. Les plaisantins publient de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et les sites ouverts aux commentaires pour tromper Google. Ils effectuent également des requêtes dans les moteurs de recherche en associant les deux expressions qu'ils veulent associer. Le moteur de recherche s'adapte et associe peu à peu la page ciblée et l'expression choisie par ces internautes.

dans l'histoire récente d'internet, de nombreux politiques ont été victimes de "Google bombing". La recherche de l'expression "Miserable failure" ("misérable échec") a par exemple longtemps donné en premier résultat la biographie de l'ancien président américain George W. Bush, puis celle de Barack Obama. En France, toujours selon Libération, l’expression "trou du cul" a longtemps renvoyé à Nicolas Sarkozy.