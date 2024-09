Le Danois Lars Von Trier va réaliser un nouveau film après 6 ans d'absence

Deux ans après avoir annoncé souffrir de la maladie de Parkinson, le Danois Lars von Trier, grand nom du cinéma d'auteur contemporain, va réaliser un nouveau film. Selon des documents de l'Institut du film danois (DFI), son projet, intitulé After, a reçu 1,3 million de couronnes (environ 174 000 euros) de subventions de sa part. Lars von Trier, 68 ans, est également le scénariste de ce long-métrage produit par Zentropa, précise DFI.

Aucun autre détail concernant le projet n'est connu. En juillet, l'un de ses acteurs fétiches, le Suédois Stellan Skarsgård avait indiqué au journal en ligne Taxidrivers que Von Trier travaillait à son nouveau film "de chez lui". After" devrait être le quinzième long-métrage du Danois depuis sa sortie de l'école du film de Copenhague en 1982.

Adepte de l'humour noir, le natif de Copenhague avait estimé dans un post Instagram désormais effacé qu'"avec un peu de chance, il devrait (...) rester (en moi) quelques films décents".

Familier des controverses

Ce père de quatre enfants, qui a le mot "FUCK" tatoué sur ses doigts, n'a jamais reculé devant les controverses. En 2011, Von Trier avait déclaré comprendre "un peu" Hitler lors du Festival de Cannes, à l'occasion de la présentation de son film Melancholia.

Il avait été immédiatement banni de la Croisette mais, resté en compétition, son film a valu à son interprète Kirsten Dunst le prix de la meilleure actrice.

Le Danois, père avec Thomas Vinterberg du "Dogme" qui prêchait la sobriété formelle au cinéma, en prise directe sur le réel, s'était immédiatement excusé, insistant sur le fait qu'il n'était "ni antisémite, ni raciste, ni nazi".

Lauréat de la Palme d'or à Cannes en 2000 pour son film Dancer in the Dark, il a également réalisé Dogville, Nymphomaniac et The House that Jack Built.



En 2017, la chanteuse Bjork avait accusé "un réalisateur danois" de harcèlement sexuel sur le tournage d'un film. Si elle ne nommait pas directement son harceleur, il n'était pas compliqué de mettre un nom sur ce personnage, puisque sa courte carrière au cinéma ne comprend qu'un seul film sous la direction d'un réalisateur danois, la comédie musicale Dancer in the Dark, de Lars von Trier...