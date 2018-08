Le cinéaste franco-grec Costa-Gavras intervient à la télévision pour démentir sa propre mort

Un faux compte Twitter, présenté comme celui de la nouvelle ministre grecque de la Culture, a annoncé jeudi la mort du réalisateur. La fausse information a été reprise par plusieurs médias français et étrangers.

Le cinéaste franco-grec Costa-Gavras a été contraint, jeudi 30 août, de démentir sa propre mort sur la chaîne publique grecque ERT. Plusieurs médias français et étrangers ont annoncé, dans l'après-midi, le décès du réalisateur oscarisé, âgé de 85 ans. Joint au téléphone par ERT, Costa-Gavras a indiqué qu'il s'agissait "d'une blague de mauvais goût".

Cette fausse information a été publiée jeudi sur un faux compte Twitter, non vérifié, et présenté comme celui de la nouvelle ministre grecque de la Culture Myrsini Zorba. Le ministère grec, joint par l'AFP, a toutefois démenti l'information quelques minutes plus tard. La ministre "n'a fait aujourd'hui aucun tweet sur son compte personnel ou officiel", a souligné son équipe. La Cinémathèque française a également indiqué sur Twitter que son président Costa-Gravras "se [portait] à merveille".

Quelques minutes après avoir donné cette fausse information, un autre message a été publié sur le faux compte de Myrsini Zorba. "Ce compte est un faux créé par Tommasso Debenedetti", assure le tweet. Cet Italien s'amuse régulièrement à publier des informations erronées ou à se faire passer pour des personnalités sur les réseaux sociaux, rappelle L'Express. Il avait déjà piégé des médias par le passé en annonçant à tort la mort du président syrien Bachar Al-Assad, de l'auteur Cormac McCarthy ou de l'ancien pape Benoît XVI.