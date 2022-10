Le 14e Festival Lumière s'est ouvert à Lyon avec un hommage à Godard, devant 5000 spectateurs

Les cinéphiles lyonnais ont accueilli samedi 15 octobre une kyrielle d'acteurs et de professionnels du cinéma pour l'ouverture de la 14e édition du Festival Lumière, qui va décerner son prix annuel au fantasque réalisateur américain Tim Burton.

"Aujourd'hui, c'est la plus grande salle de cinéma du monde. Elle ne serait rien sans vous tous, sans ce public qui aime regarder sur de très grands écrans", a lancé Thierry Frémaux, le directeur général du festival, devant près de 5 000 spectateurs réunis dans la Halle Tony Garnier pour la cérémonie de lancement.

La soirée a commencé par un hommage à Jean-Luc Godard, disparu en septembre à 91 ans, avec la diffusion d'un extrait du Mépris avec Michel Piccoli (1963) sur un immense écran central.

Guillermo del Toro présente son "Pinocchio"

Le programme éclectique du festival promet plus de 150 films sur neuf jours, avec parmi les invités le cinéaste mexicain Guillermo del Toro qui vient présenter en avant-première son très attendu Pinocchio.

Samedi soir, le public a vigoureusement applaudi le réalisateur franco-grec Costa-Gravas, le réalisateur Etienne Chatiliez, les actrices Sabine Azéma, Marina Foïs, Leila Bekhti, Nicole Garcia et encore les comédiens Hippolyte Girardot, Gérard Jugnot. Accueil très chaleureux aussi, pour le cinéaste et ex-ministre de la culture sud-coréen Lee Chang-dong, auteur de Poetry (2010) et Burning (2018).

Ce dernier animera une master class ouverte au public, tout comme les cinéastes américains James Gray et Tim Burton, l'italienne Monica Bellucci, les Français Claude Lelouch, Marlène Jobert ou Nicole Garcia.

Le Prix Lumière pour Tim Burton

"On est tous là pour continuer à aimer le cinéma (...) Place au cinéma ", a conclu Thierry Frémaux, avant d'inviter la salle à découvrir L'Innocent, le dernier film de Louis Garrel. Sortie sur les écrans mercredi et tournée à Lyon, cette comédie-polar interprétée notamment par Noémie Merlant et Roschdy Zem, avait fait sensation lors du dernier festival de Cannes.

Vendredi prochain, le Prix Lumière 2022, point d'orgue du festival, sera remis à Tim Burton, 63 ans, pour l'ensemble de son œuvre. Adepte du fantastique et influencé par Edgar Allan Poe, cette rock star du 7e art a livré plusieurs block busters en 35 ans de carrière, de Batman à Dumbo en passant par BettleJuice, Big Fish, Sleepy Hollow, Alice aux pays des merveilles ou encore Mars Attacks.

Parmi les films de la rétrospective consacrée à l'emblématique Californien, Edward aux mains d'argent, tourné en 1991 avec son acteur fétiche Johnny Depp, sera projeté à la clôture.

En 2021, le festival avait accueilli près de 145 000 cinéphiles et couronné le travail de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion.