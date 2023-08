Presque intégralement tourné dans le Rhône, "La Voie royale" suit le parcours d'une fille d'agriculteurs qui rêve d'intégrer l'école Polytechnique. Loin de la ferme familiale, son désir d'ascension sociale va se heurter à la dure réalité des "classes prépas".

Sur les hauteurs de la colline de Fourvière, la bâtisse est imposante et majestueuse. Comme d'autres lycées prestigieux de province, le lycée de Saint-Just a des allures un peu austère et c'est en partie pour ça que l'établissement scolaire du cinquième arrondissement de Lyon a servi de décor au tournage du dernier film de Frédéric Mermoud, La Voie royale qui sort mercredi 9 août en salles. C'est dans ces murs que Sophie, incarnée par Suzanne Jouannet, va mener un combat acharné pour sortir de sa condition de fille d'agriculteurs.

Quelques mois après le tournage et à l'occasion d'une avant-première lyonnaise, le réalisateur et la comédienne sont revenus pour nous sur les lieux. Un rétour émouvant pour Suzanne Jouannet. "J’ai tous les souvenirs qui remontent, confie-t-elle à notre équipe de reportage devant l'entrée du lycée. Il y a la même belle lumière et comme ça a été un tournage heureux, le fait de revoir un perchman et un caméran dans ce lieu là, ça m’émeut. Mais tranquillement," ajoute-t-elle sourire aux lèvres.

France 3 Rhône-Alpes

Modèle élitiste à la française

Le choix du lieu ne doit rien au hasard. "L'un des obstacles auquel va être confronté Sophie, c’est cette sorte de sentiment d’illégitimité, explique Frédéric Mermoud. Au fond, elle a le sentiment qu’elle n’a pas sa place dans cet endroit et sans doute que l’architecture et la magie de ce lieu sont tellement impressionnants que ça contribue à cette sensation qu’elle a de ne pas être vraiment au bon endroit."

Lorsqu'elle quitte son village de Thizy-les-Bourgs dans le Rhône, l'élève brillante, passionnée de mathématiques et de physique, ne sait pas tous les obstacles qu'elle s'apprête à franchir. Les nuits sans sommeil à bûcher sur des équations, l'exigence et l'humiliation des professeurs. La jeune femme fait l'apprentissage de la compétition sur fond de lutte des classes. Au contraire de la plupart des élèves qui fréquentent les classes préparatoires, la fille d'agriculteurs n'a pas les codes.

Présenté en avant-première au cinéma Lumière de Lyon Bellecour, cette réflexion sur la jeunesse et sur l'ascension sociale à travers ce modèle élitiste à la française a su séduire les premiers spectateurs.

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Frédéric Mermoud

Acteurs : Suzanne Jouannet, Marie Colomb, Maud Wyler, Maryline Canto

Pays : France, Suisse

Sortie : 9 août 2023

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Sophie est une lycéenne brillante. Encouragée par son professeur de mathématiques, elle quitte la ferme familiale pour suivre une classe préparatoire scientifique. Au fil de rencontres, de succès et d’échecs, face à une compétition acharnée, Sophie réalise que son rêve, intégrer Polytechnique, représente plus qu’un concours, un vrai défi d’ascension sociale.