La comédienne britannique Vanessa Redgrave a reçu son titre de "Dame" des mains du prince William

Ses milliers de fans pourront désormais l'appeler Dame Vanessa Redgrave ! La célèbre actrice britannique de 85 ans a été anoblie jeudi 13 octobre 2022 par William, le prince de Galles, à Buckingham Palace. "On ne peut pas comparer le fait de participer à une investiture au palais de Buckingham avec n'importe quel autre accomplissement, quel qu'il soit. C'est unique", a-t-elle confié à l'agence PA News Agency.

Le titre de "Dame", la distinction la plus élevée de l'Ordre de l'empire britannique, lui a été décerné pour services rendus aux arts dramatiques. Vanessa Redgrave se voit attribuer les mêmes honneurs que son père, Sir Michael Redgrave, lui aussi comédien.

️The Prince of Wales presents actress Vanessa Redgrave with her Damehood at today’s Investiture Ceremony at Buckingham Palace.



Congratulations to everyone who received their honour today! pic.twitter.com/4KYTnXZUvY