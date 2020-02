L'actrice Nathalie Baye hospitalisée après "un épisode grippal"

Son état de santé "n'inspire pas d'inquiétude", a annoncé son agente Elisabeth Tanner.

L'actrice Nathalie Baye, quatre fois césarisée, a été hospitalisée samedi pour "une infection broncho-pulmonaire à la suite d'un épisode grippal", a annoncé lundi 3 février son agente Elisabeth Tanner. Il s'agit d'une "complication", mais l'état de santé de l'actrice "n'inspire pas d'inquiétude".

"Elle n'a pas fait de crise cardiaque"

"Elle va bien et va regagner son domicile dans les prochains jours", a précisé la représentante de l'actrice, démentant une information de BFMTV. La chaîne d'informations en continu avait évoqué un peu plus tôt une "crise cardiaque". "Nathalie Baye n'a pas fait de crise cardiaque", a insisté Elisabeth Tanner.

Quatre fois césarisée depuis 1981 notamment pour Une Etrange affaire et La Balance, Nathalie Baye, 71 ans, a tourné deux films ces derniers mois, Garçon chiffon de Nicolas Maury et La Beauté du geste de Sylvie Ohayon. Ses dernières apparitions sur grand écran remontent à Les Gardiennes (2017) de Xavier Beauvois, Alibi.com (2017) de Philippe Lachaud et Juste la fin du monde (2016) de Xavier Dolan. Elle est également dans les séries Criminal : France (2019), Nox (2018) et Dix pour cent (2015). On l'a vue également sur les planches dans Hiver de Jon Foss au Théâtre de l'Atelier en 2016.