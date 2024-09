L'actrice britannique Maggie Smith, mondialement connue pour ses rôles dans "Harry Potter" et "Downton Abbey", est morte à 89 ans

Les fans d'Harry Potter et plus généralement de l'œuvre de Maggie Smith sont en deuil. La célèbre actrice britannique, âgée de 89 ans, est morte, a annoncé, vendredi 27 septembre sa famille. Récompensée notamment de deux Oscars, trois Golden Globes et six Bafta, Maggie Smith était notamment connue pour son rôle du professeur Minerva McGonagall dans la saga des Harry Potter mais aussi celui de Violet Crawley, la comtesse douairière de Franthan dans Downton Abbey.