L'acteur suisse Bruno Ganz, qui a notamment incarné Adolf Hitler dans "La Chute", est mort à l'âge de 77 ans

Le comédien avait débuté au théâtre dans les années 1970, avant de s’orienter vers le cinéma.

Il était surtout connu en France pour avoir incarné Adolf Hitler dans le film La Chute, sorti en 2004. L'acteur suisse Bruno Ganz est mort, samedi 16 février, à l'âge de 77 ans, a annoncé son agent au Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bruno Ganz était actif depuis plus de cinquante ans sur la scène théâtrale allemande, ainsi qu'au cinéma et à la télévision. Il s'était vu décerner l'Anneau de Iffland, la plus grande récompense attribuée aux acteurs de langue allemande.

Le comédien est né en 1941 à Zurich, où il a grandi et décidé un jour de devenir acteur en découvrant les coulisses d'un théâtre local grâce à un ami éclairagiste. Son père, un mécanicien suisse, et sa mère, originaire du nord de l'Italie, s'opposent à son choix et lui-même se souvenait, dans une interview, d'avoir été "maladivement timide" dans son enfance.

Après avoir quitté l'école adolescent, Bruno Ganz s'installe en Allemagne dans les années 1960 pour travailler comme acteur de théâtre.A partir des années 1970, il est embauché au théâtre Schaubühne de Berlin, où il est applaudi pour ses performances. Il commence aussi à travailler au cinéma pour de grands réalisateurs comme Werner Herzog, Volker Schlöndorff ou Wim Wender, qui lui offre l'un de ses plus beaux rôles, celui de l'ange Damiel dans Les Ailes du Désir en 1987.