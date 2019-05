L'acteur Pierre Hatet, voix française de Doc dans "Retour vers le futur", est mort

Sa réplique "Nom de Zeus" est devenue l'une des plus célèbres de ce film culte.

Il était connu comme la voix française du Joker dans Batman et de Doc dans Retour vers le futur. Le comédien Pierre Hatet s'est éteint, vendredi 24 mai, à Paris, à 89 ans, selon son entourage cité par l'AFP. Il avait fait ses débuts au théâtre, où il avait été repéré par Jean Vilar, avant de jouer dans une trentaine de pièces jusqu'en 1998.

Au cinéma, il avait doublé Christopher Lloyd, interprète de Doc, dans la trilogie Retour vers le futur, à partir de 1985. Sa réplique "Nom de Zeus" est devenue l'une des plus célèbres de ce film culte.

Pour le Joker, il a incarné le maître du crime dans les séries télévisées et animées et les jeux vidéos de Batman. Pierre Hatet a également doublé la voix de Tom Selleck dans quatre films des années 80 et de Mike Connors dans la série policière Mannix. En 1977, il avait doublé celle de Sean Connery dans Un pont trop loin. Ses nombreux doublages sont recensés dans la vidéo ci-dessous.