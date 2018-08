L'acteur Michael Caine révèle enfin la vérité sur la fin d'"Inception"

Mais que signifiait donc cette toupie qui tourne inlassablement ? La dernière scène du film Inception (2010) de Christopher Nolan montre-t-elle un rêve ou la réalité ? Depuis huit ans, la fin de ce long-métrage de science-fiction a généré de nombreuses théories et débats. La réponse a finalement été donnée par l'acteur anglais Michael Caine lors d'un festival de cinéma à Londres, raconte The Independent (en anglais), mardi 14 août.

Lors du festival Film4 Summer Screen, l'acteur, qui incarne le père de Dom Cobb, joué par Leonardo DiCaprio dans Inception, a expliqué comment comprendre le film, qui mélange scènes de rêves et de réalité. Pour lui, qu'importe la toupie, c'est la présence de son personnage qui importe. "Si je suis dedans, c'est la réalité. Si je ne suis pas dedans, c'est un rêve", a-t-il affirmé.

