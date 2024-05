L'acteur américain Kevin Spacey dément de nouvelles accusations d'agressions sexuelles

Un documentaire, qui sera diffusé la semaine prochaine outre-Manche, a rassemblé les témoignages de dix hommes dénonçant le comportement inapproprié de l'acteur américain Kevin Spacey à leur égard. En amont de la diffusion de Spacey Unmasked, sur la chaîne Channel 4 les lundi 6 et mardi 7 mai, l'ancienne star de House of Cards a démenti ces nouvelles accusations.

Dans un entretien avec le journaliste britannique Dan Wootton, publié sur internet en amont de la diffusion du documentaire, Kevin Spacey a nié tout comportement illégal et assuré : "Je n'ai plus rien à cacher." "J'assume l'entière responsabilité de mon comportement passé et de mes actes, mais je ne peux pas et je ne veux pas assumer la responsabilité ni m'excuser auprès de quiconque a inventé des choses sur moi ou exagéré des histoires à mon sujet", affirme-t-il notamment dans cette vidéo de plus d'une heure et demie.

Kevin Spacey finally gets his Right of Reply.

“I’ve got nothing left to hide – you are my jury.”

In a Dan Wootton Outspoken World Exclusive, as Channel 4 tries to cancel him again, the Oscar-winner gives his first interview in 7 years – and responds to EVERY allegation and more! pic.twitter.com/a1GmudgisM — Dan Wootton (@danwootton) May 3, 2024

L'acteur y reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec des hommes "qui pensaient faire avancer leur carrière en ayant une relation avec moi" mais "je n'ai jamais dit à quelqu'un que je l'aiderais dans sa carrière en échange de faveurs sexuelles", se défend-il, accusant Channel 4 de ne lui avoir laissé que sept jours pour donner sa version de faits.

Une carrière à l'arrêt

L'an dernier, Kevin Spacey, deux fois oscarisé pour ses rôles dans American Beauty et Usual Suspects, avait été innocenté dans un procès retentissant à Londres après les accusations d'agressions sexuelles de quatre hommes. Egalement accusé d'agressions sexuelles aux Etats-Unis, Kevin Spacey a été jugé en 2022 non coupable par un tribunal civil new-yorkais. Et en 2019, les poursuites contre lui ont été abandonnées dans une autre affaire. Ces accusations qui avaient émergé au moment du mouvement #MeToo ont mis un coup d'arrêt à la carrière de l'acteur, alors au sommet de sa gloire.