Joann Sfar va adapter "Voyage au bout de la nuit" de Céline au cinéma

Le dessinateur et cinéaste Joann Sfar est actuellement "au travail" pour porter au cinéma le roman Voyage au bout de la nuit de Céline, dont il a acquis les droits d'adaptation auprès de Gallimard, a-t-il indiqué lundi 9 septembre à l'AFP.

Joint par téléphone, l'auteur de BD (Le Chat du Rabbin, Klezmer...) et réalisateur de cinéma (Gainsbourg vie héroïque...) a brièvement confirmé travailler à la première adaptation à l'écran du livre de Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), information révélée par Le Monde. "On est au travail mais c'est trop tôt pour en dire plus", a-t-il déclaré. Associé à Joann Sfar sur ce projet, le scénariste Thomas Bidegain a, lui aussi, confirmé à l'AFP être au "début" de l'adaptation de ce roman, qui suit les pérégrinations d'un vétéran de la Première Guerre mondiale sur plusieurs continents.

"Le fantôme de Céline"

"C'est un pari", commente Thomas Bidegain, césarisé en 2010 pour avoir co-écrit Un prophète de Jacques Audiard. "Ce qui est très compliqué, ajoute-t-il, c'est la structure du roman, sa langue, son personnage principal mais aussi le fantôme de Céline", écrivain décrié pour ses écrits antisémites et sa collaboration avec l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis la parution du Voyage en 1932, plusieurs cinéastes, dont Abel Gance et Michel Audiard, ont tenté de l'adapter sur grand écran mais aucun de ces projets n'a abouti. D'après Le Monde, Joann Sfar a fait l'acquisition des droits d'adaptation en décembre 2023 via la société The Magical Society By Joann Sfar, qu'il détient avec un producteur.

Toujours selon le quotidien, les droits ont été acquis auprès de Gallimard avec l'accord des ayant-droits de l'écrivain et pour un montant tenu secret. Contactée par l'AFP, la maison d'édition n'avait pas réagi dans l'immédiat. L'avocat François Gibault, l'un des deux ayant-droits de Céline, n'a, lui, pu être joint par l'AFP.