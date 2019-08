VIDEO. Le ministre de la Culture et de nombreuses personnalités présentes funérailles de Jean-Pierre Mocky

L'église Saint-Sulpice est noire de monde lundi 12 août à Paris pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Mocky. On trouve au premier rang les proches du réalisateur, dont son fils Stanislas et sa fille Olivia, ainsi que de nombreuses personnalités : ses amis Daniel Russo et Daniel Prévost notamment. Le ministre de la Culture Franck Riester assistait aussi à la cérémonie.

De nombreuses personnalités étaient présentes

Au pied de l'hôtel se trouve un portrait du cinéaste et des gerbes de fleurs. Après la cérémonie, ses amis du cinéma veulent se souvenir de son irrévérence et de sa passion. "J'ai travaillé avec lui plusieurs fois. Je pourrais dire à peu près ce que tout le monde dit. On aimait son côté pittoresque et sa liberté", explique l'acteur Jackie Berroyer. Jean-Pierre Mocky sera inhumé dans le caveau familial, situé dans le Val d'Oise.

