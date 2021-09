Mort de Jean-Paul Belmondo : un hommage national sera rendu à l'acteur jeudi aux Invalides, en public et en présence d'Emmanuel Macron

Dans les heures qui avaient suivi l'annonce de sa mort, Emmanuel Macron l'avait qualifié de "trésor national". Jean-Paul Belmondo fera l'objet d'un hommage national aux Invalides, a annoncé l'Elysée mardi 7 septembre. Il se tiendra jeudi aux Invalides, à Paris, dans la cour du bâtiment.

L'Elysée a confirmé à France Télévisions et franceinfo que le public sera convié à cet hommage "populaire". Un millier de places seront ouvertes aux Invalides, sans inscription et sur présentation du pass sanitaire. Et les personnes qui ne parviendront pas à obtenir un siège pourront suivre la cérémonie sur des écrans géants installés sur les pelouses de l'esplanade des Invalides.

Des personnalités de la culture et du sport attendues

La cérémonie, qui doit débuter à 16h30, se tiendra bien sûr en présence de la famille et des proches de Jean-Paul Belmondo, ainsi que des personnalités de la culture et du sport, domaine cher au "Magnifique".

Le président de la République Emmanuel Macron sera présent, et prononcera un discours. L'Elysée rappelle que c'est le 12e hommage national qu'il présidera aux Invalides depuis le début de son mandat : il y avait déjà honoré la mémoire de Charles Aznavour, de militaires tués en mission ou encore de victime du terrorisme.

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo auront lieu le lendemain, vendredi 10 septembre, à l'église Saint-Germain-des-Près à Paris.