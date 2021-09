Jean-Paul Belmondo : dans le Doubs un collectionneur affiche sa passion pour l'acteur

Il y a aura eu l'hommage de la Nation, celui de sa famille et de la profession. Et puis il y a tous ces témoignages des fans de Jean-Paul Belmondo, orphelins d'un acteur qui les aura accompagnés tout au long de leur vie. Claude Bertin-Denis fait partie de ces passionnés. Celui que l'on a surnommé le "Monsieur affiches" du Doubs, possède une collection impressionnante d'affiches de films et de photos relatives au cinéma. Une collection dans laquelle Bébel joue un rôle à part et qui servira de base à une exposition en octobre à Pontarlier.

Dans l'ancienne église qui lui sert désormais d'archives, Claude Bertin-Denis se fraie un passage à travers des centaines de cartons. Un labyrinthe dont il connaît le moindre recoin, le moindre trésor. Car ce sont bien des trésors que renferment ces caisses. Des milliers d'affiches et de photos de films et d'acteurs. Au total plus de deux millions de pièces soigneusement triées et classées. Une collection monumentale commencée en 1957, l'année même où sortait Les copains du dimanche d'Henri Aisner, le premier film avec à l'affiche un certain Jean-Paul Belmondo.

Une exposition-hommage à Pontarlier

Depuis cette première rencontre cinématographique, Claude Bertin-Denis a tout vu de l'artiste. Dans ses archives, il possède des centaines de photos et 200 affiches des films du Magnifique : "J'ai quasiment l'intégrale de sa filmographie. A trois, quatre titres près, je peux montrer toute son oeuvre." Et c'est ce que s'apprête à faire ce fan absolu. A la tête du Centre de ressources iconographiques pour le cinéma des Amis du Musée de Pontarlier, il organise une exposition consacrée à l'acteur pendant tout le mois d'octobre à l'hôtel de ville de la cité franc-comtoise. Il faut dire que la région n'a pas oublié Jean-Paul Belmondo. De passage dans le Haut-Doubs en 1994 pour le tournage des Misérables de Claude Lelouch, le comédien a laissé une empreinte indélébile. Celle d'un grand acteur ("à la hauteur d'un Jean Gabin" souligne Claude Bertin-Denis) mais aussi et surtout d'un grand homme, attentif et gentil.

Exposition Jean-Paul Belmondo, 1933-2021, du 2 au 31 octobre dans le hall de l'hôtel de ville de Pontarlier. Entrée libre.