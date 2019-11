VIDEO. Jane Fonda, militante de toujours, est devenue une figure des manifestations contre le réchauffement climatique

Vous la connaissez sans doute davantage pour ses films. Mais l'actrice américaine Jane Fonda est également devenue une fervente militante de la lutte contre le dérèglement climatique. Elle a une nouvelle fois été arrêtée, vendredi 1er novembre, lors d'une manifestation non-autoritée à Washington et devrait passer une nuit en détention, pour récidive.

"Battez-vous pour le climat en France"

Sur le Capitole, dimanche, elle a même adressé un message aux Français, par l'intermédiaire de la caméra de France 2 : "Restez forts. Restez courageux. Battez-vous pour les droits de vos travailleurs et pour le climat en France, et partout dans le monde".

"J'ai eu une belle vie. Si je n'utilise pas le temps qu'il me reste et ma célébrité à aider les gens à prendre conscience de l'urgence climatique, alors à quoi je sers ?", avait déjà expliqué celle qui a confié son admiration pour Greta Thunberg.

Ce n'est pas le premier engagement militant de l'actrice de 81 ans. Plus jeune, déjà, elle avait protesté contre la guerre commerciale, rencontrant les responsables communistes à Hanoï, et avait affiché son soutien à la lutte des Noirs américains pour les droits civiques, pour les droits des femmes et ceux des Palestiniens.

