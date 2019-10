L'actrice Jane Fonda arrêtée à Washington lors d'une manifestation contre le changement climatique

Au total, 16 personnes ont été interpellées devant le Capitole, où le droit de manifester est restreint. Une vidéo de la scène a été diffusée sur Facebook.

Des manifestants ont été interpellés vendredi 11 octobre alors qu'ils manifestaient dans le calme pour appeler à lutter contre le changement climatique, à Washington, et parmi eux une star du cinéma : l'actrice Jane Fonda. Celle-ci, vétue d'un manteau rouge et d'un béret noir et blanc, est clairement visible sur une vidéo de la scène publiée sur Facebook (son arrestation commence à 18:30).

Agée de 81 ans, l'actrice avait prononcé, un peu plus tôt, un discours, dans le cadre d'une manifestation appelée à se reproduire tous les vendredis, et appelée "Fire Drill Fridays" ("Vendredis alerte incendie" en français). "Nous serons là tous les vendredi à 11H00, qu'il pleuve, fasse beau, neige, en pleine tempête ou quoi que ce soit", avait-elle déclaré, dans un parc proche du Capitole.

Libérée après quelques heures

Les manifestants se sont ensuite réunis sur les marches du Capitole, le siège du Congrès américain, où le droit de manifester est restreint à certaines zones délimitées. C'est là que la police "a interpellé 16 individus pour avoir manifesté illégalement", a indiqué un porte-parole de la police. L'actrice a été menottée et interpellée dans le calme.

Sur son blog, Jane Fonda raconte avoir été détenue "quelques heures" avant d'être libéré, de même que les autres manifestants, après avoir payé une caution de 50 dollars chacun.