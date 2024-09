James Earl Jones, voix originale de Dark Vador et de Mufasa, est mort à l'âge de 93 ans

Un large sourire et la voix de l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. James Earl Jones, qui faisait dans la version originale la voix de Dark Vador dans la Saga Star Wars, est mort à l'âge de 93 ans, ont annoncé ses agents, lundi 9 septembre. Il était également celle du personnage Mufasa dans Le Roi Lion.

Le magazine Us Weekly l'avait rencontré en 2016, et l'acteur, qui était galement une légende du théâtre, avait raconté que des personnes lui demandaient "tout le temps" dans la rue de dire la célèbre phrase "I am your father" ("Je suis ton père").

"Repose en paix papa", a réagi avec un cœur brisé, sur X (anciennement Twitter), l'acteur Mark Hamill, qui a incarné à l'écran Luke Skywalker, fils de Dark Vador.

L'acteur afro-américain, souvent affublé d'une moustache en chevron, est reconnu pour sa longue carrière tant sur le grand écran que sur les planches. Rien ne le prédestinait pourtant à un tel parcours. Jusqu'à ses 8 ans, le jeune James Earl Jones ne parlait quasiment pas en raison d'un important bégaiement. "Bégayer est douloureux. Au catéchisme, j'essayais de lire les cours et les enfants derrière moi se roulaient par terre de rire", raconte-t-il en 2010 au Daily Mail.

Né en 1931 dans le Mississippi, Etat ségrégationniste du Sud, James Earl Jones déménage à 5 ans avec sa famille dans le Michigan, dans le nord des Etats-Unis. Il retrouve finalement le contrôle de son élocution grâce à la récitation de poèmes, à l'initiative de son professeur d'anglais, lui-même poète.