VIDEO. On vous raconte l'histoire d'Idris Elba, révélé par la série "The Wire"

"Vous êtes tous capables d'avoir un impact alors élevez vos voix pour ce qui compte. Prenez la parole. Que ce soit pour combattre les violences par arme blanche, la faim dans le monde, le logement, l'éducation, le sexisme."

Alors âgé de 13 ans, Idris Elba est durablement marqué par une professeure de théâtre qui lui demande d'interpréter un œuf au plat en train de cuire dans une poêle. Pendant son adolescence, il commence à jouer dans des pièces. C'est à ce même moment qu'il raccourcit son prénom pour Idris. Il est révélé au grand public grâce à son rôle de Stringer Bell, un trafiquant de drogue, dans la série "The Wire" qui met en scène les relations entre policiers et dealers à Baltimore.

À 39 ans, il décroche le rôle-titre de la série "Luther" dans laquelle il incarne un détective rongé par ses démons. En 2013, il incarne à l'écran le leader sud-africain Nelson Mandela dans le biopic "Mandela : Un long chemin vers la liberté".

À 43 ans, il marque l'histoire en devenant le premier acteur noir à remporter le même soir le SAG Award du Meilleur second rôle pour le film "Beasts of No Nation" et celui du Meilleur acteur dans une mini-série pour "Luther". En 2016, il reçoit la médaille de l'Empire britannique pour services rendus au cinéma.

En novembre 2018, alors qu'une rumeur court depuis plusieurs mois, un sondage indique que 63 % des Américains verraient bien l'acteur enfiler le smoking de James Bond. À 45 ans, il réalise son premier film : "Yardie".