"Pond, James Pond": la Chine parodie 007 sur Twitter et se moque des Occidentaux

La Chine sait parfaitement les utiliser les réseaux sociaux, même ceux dont elle interdit l'utilisation à sa population : la preuve avec cette vidéo parodique de James Bond, le célèbre agent secret britannique, diffusée jeudi 6 janvier sur Twitter, réseau pourtant interdit en Chine. L'agence de presse officielle chinoise y moque l'alliance anti-chinoise entre Londres et Washington.

Dans cette vidéo, truffée de rires enregistrés et filmée dans un château, on découvre donc "James Pond", mais pas avec un "B" mais un "P", agent secret joué par un acteur chinois. Intitulée Mourir (de rire) peut attendre, la parodie montre deux agents britanniques pas vraiment fûtés cherchant obstinément à débusquer des tentatives d'espionnage chinoises avant de réaliser qu'elles viennent, en fait, des services secrets américains...

*** LEAKED VIDEO *** "Secret Meeting" between MI6 Agent 0.07 and the @CIA after @ChiefMI6 Richard Moore made China the agency's top priority. Rib-tickling moments... pic.twitter.com/rd6ZMM3neV

James Pond dénonce ensuite les critiques "pathétiques" du MI6 contre Pékin, une tactique utilisée selon lui "pour obtenir un gros budget l'an prochain". Lors d'un appel avec la CIA, l'agent "0.07" apprend ensuite que son téléphone a été placé sur écoute... par son allié américain. "Être l'ennemi de l'Amérique est dangereux. Mais être l'ami de l'Amérique est fatal", conclut-il.

Une petite arme virale destinée, donc, à moquer les propos tenus en novembre par le chef des services britanniques qui avait déclaré que la priorité de ses services était de contrôler l'influence grandissante de la Chine. Le conflit avec la Chine s'enrichit donc d'une nouvelle arme : l'humour. "Merci pour la publicité gratuite" a retorqué, pince-sans-rire, Richard Moore, le chef des agents secrets britanniques, le fameux MI6.

Thank you for your interest (and the unexpected free publicity!). For those able to access the link, you can read the full speech here: https://t.co/sXZiTMzJc4