L'actrice Lashana Lynch va devenir l'agent 007 mais James Bond reste un homme

Seul le matricule sera porté par le personnage de l'actrice Lashana Lynch, après la démission de James Bond du MI-6.

L'agent 007 va bien changer dans le prochain film de la franchise James Bond. Si l'on en croit une source du tabloïd britannique Daily Mail, le matricule sera porté par un nouveau personnage, campé par l'actrice Lashana Lynch. Une femme noire pour prendre la relève de Daniel Craig ?

Pas vraiment. En effet, selon la source, le film s'ouvre sur un James Bond, toujours joué par Daniel Craig, démissionnaire du MI-6, dans ce qui s'annonce comme sa dernière interprétation de l'agent de Sa Majesté. Abandonné, son ancien matricule se retrouve porté par quelqu'un d'autre. En l'occurence, par l'actrice Lashana Lynch, récemment aperçue dans Captain Marvel.

James Bond post-#MeToo

Un pied de nez aux détracteurs d'un James Bond noir ou femme ? Selon la source, "Bond, évidemment, est attiré sexuellement par la nouvelle 007 et lui sort ses habituelles techniques de séduction. Mais, à son grand étonnement, elles ne fonctionnent pas sur cette jeune femme noire brillante, qui globalement lève les yeux au ciel devant lui et n'a aucune envie de se jeter dans son lit."

Le scénario a en partie été écrit par Phoebe Waller-Bridge, connue pour avoir créé les série Fleabag et Killing Eve, et pour ses positions féministes. "Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si [la franchise Bond] est encore pertinente aujourd'hui à cause de ce qu'il est et de la façon dont il traite les femmes, avait-elle déclaré à Deadline en mai. Je pense que c'est n'importe quoi. [...] Il faut seulement que ça évolue et que le film traite les femmes correctement. Lui n'a pas besoin de le faire, il doit rester fidèle à son personnage." James Bond va devoir s'adapter au monde post-#MeToo, mais ne va pas se transformer en femme.