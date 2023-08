"J'ai adoré et j'adorerais le refaire" : le rappeur Fianso évoque ses premiers pas dans le doublage avec "Ninja Turtles : Teenage Years"

Sofiane Zermani, plus connu sous le nom de Fianso, prête sa voix au personnage "Superfly" dans le nouveau film "Ninja Turtles : Teenage Years" en salles le 9 août. Une première expérience de doublage qu'il aimerait renouveler. Rencontre.

Le rappeur et comédien Fianso s'essaye pour la première fois au doublage dans le film d'animation Ninja Turtles : Teenage Years qui sort en salles le 9 août. Il interprète "Superfly", une mouche qui tente de convaincre les quatre héros de rejoindre les mutants. Sofiane Zermani est accompagné par un casting de doubleurs cinq étoiles : Gérard Darmon, Monsieur Poulpe, Marc-Antoine Le Bret, Alison Wheeler, Audrey Lamy, Jérôme Niel ou encore Anne-Claire Coudray.

Un personnage qui "fait écho à plein de souvenirs"

À l'affiche du film Les Déguns 2 au cinéma depuis le 26 juillet dernier, l'acteur s'est prêté à une nouvelle expérience : le doublage. Contacté par les équipes de Ninja Turtles : Teenage Year, il a tout de suite accepté le défi. Dans la version originale du long-métrage, le personnage de "Superfly" est interprété par le rappeur américain Ice Cube. Selon Sofiane Zermani, la production a été attirée par "un accent, un personnage et puis peut-être une manière d'être un peu – je déteste ce mot – 'urbaine' ". "La connexion a été très fluide, poursuit-il. L'équipe me pensait capable de proposer quelque chose et d'incarner ce personnage parce que je suis comédien et que je me sers déjà de ma voix pour beaucoup d'autres exercices."

Cette fameuse mouche remonte à la genèse du film d'animation :"Ça m'a parlé immédiatement, c'est très générationnel et ça fait écho à plein de souvenirs". C'est un méchant qui n'en est pas vraiment un d'après le rappeur. "Son besoin d'être accepté par les humains s'est rapidement transformé en haine mais il a un côté très empathique. On ne devient pas méchant du jour au lendemein, donc le fait que cela soit expliqué et montré dans ce volet, ça m'a énormément plu. La mouche est surtout un personnage antagoniste."

"J'étais cette mouche à 100%"

Cette incursion dans le monde du doublage a été pleine de bonnes surprises : "J’ai eu beaucoup de chance parce qu'on n'a pas énormément changé ma voix. J'ai eu une petite marge de manœuvre pour proposer des choses, des expressions, des manières d'être... J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire". Entouré d'une équipe bienveillante et très expérimentée, Fianso s'est senti très rapidement en confiance. "Il y avait une très belle émulation dans le studio. C'était très naturel. J'ai mis énormément de ma personnalité dans ce personnage. Je suis quelqu'un d'expressif : j'ai donc beaucoup bougé dans le studio. J'étais cette mouche à 100%, j'ai adoré et j'adorerais le refaire. Et s’il y a une petite partie de cette génération qui assimile ma voix à celle de Superfly, ce sera juste énorme".

Cependant, être doubleur est un métier à part entière. Sofiane Zermani s'en est très vite rendu compte. "J'en ai pris conscience avec les passionnés du dessin animé. Ce film est un monstre sacré qui a traversé les générations et les fans se plaignent souvent des doublages. J'ai eu de la chance pour ma part parce que j'ai l'air d'être validé par toute cette communauté. J'ai déjà de bons retours. Ça me touche beaucoup. Je suis reconnaissant et fier". Une reconnaissance très symbolique puisque les Tortues Ninja ont bercé son enfance et sa jeunesse. Il tient d'ailleurs à transmettre sa passion pour ce film à ses enfants. "J'ai envie de partager ça avec mes fils, de passer le flambeau. De 7 à 77 ans, on connaît ces quatre tortues. On sait qu’elles mangent des pizzas, qu'elles dansent le hip-hop et qu’elles combattent un méchant pour le bien des humains."

"Je suis dans un polyamour artistique très assumé"

Le cinéma fait partie intégrante de la vie de Fianso aujourd'hui, lui qui s'est fait connaître grâce à ses talents de rappeur. Pour preuve, il apparaîtra dans deux longs-métrages dont la sortie est prévue en fin d'année, Avant que les flammes ne s'éteignent et La Vénus d'argent. Et il est actuellement en tournage. "J'ai des sollicitations très intéressantes, diversifiées et je suis flatté de travailler avec des gens talentueux pour raconter de belles histoires et défendre des messages et des idées". L'apprenti-doubleur a entamé une formation accélérée depuis quelques années au théâtre, n'ayant pas pris de cours de dramaturgie auparavant.

Il n'abandonne pas la musique pour autant. "Je n'ai pas l'impression qu'il faille faire le deuil d'un art pour tomber amoureux d'un autre. Je suis dans un polyamour artistique très assumé". Le rappeur a réalisé une partie de la bande originale du film Les Déguns 2. De beaux projets musicaux s'annoncent également, notamment un nouvel opus qui pourrait être disponible "en début d'année prochaine". "Je pense sortir des extraits de mon nouvel album à partir de la fin d'année", promet Fianso.