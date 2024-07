"Highway 65", le thriller féministe et déroutant de la réalisatrice israélienne Maya Dreifuss

Le personnage, incarné par l'époustouflante Tali Sharon, est très attachant. Le ton est donné dès les premières images. L'inspectrice Daphna, célibataire, sans enfant, déterminée, sûre d'elle-même, ne s'embarrasse pas des codes sociaux. Mutée de Tel Aviv à Afula, petite ville dans le nord du pays, pour avoir divulgué des informations auprès de la presse, elle se retrouve à enquêter seule sur la disparition d'Orly Elimelech, ancienne reine de beauté.

Son entourage tente de la dissuader de poursuivre ses investigations en présentant la victime comme une personne lunatique, instable depuis la mort de son époux. Proche de la puissante famille Golan, la disparition d'Orly ne suscite pourtant que de l'indifférence. Mais Daphna est tenace, quitte à se mettre elle-même en danger.

Recherche Orly désespérément

Tout commence par le téléphone portable d'Orly retrouvé dans un champ. Plus Daphna persiste dans son enquête, plus son environnement social et professionnel la renvoie à sa condition de femme. Pourquoi n'a-t-elle pas d'enfant ? Aimerait-elle en avoir ? Pourquoi n'a-t-elle pas un homme dans sa vie ? Depuis le balcon de son appartement qui donne sur une vallée vierge, Daphna semble douter pour ensuite reprendre son combat et se moquer des injonctions sociales. Tali Sharon est habitée par son rôle, à la fois puissante et fragile. Maya Dreifuss a créé un personnage très attachant. Après She Is Coming Home, elle dresse un portrait sans concession d'une société en proie à ses paradoxes.

Les blessures sont cachées et les souffrances tues. Daphna, à ses risques et périls, refuse cette politique du "pas de vagues" et réclame la vérité, à défaut de justice. Highway 65, Grand prix du jury du 4e Festival du film policier de Reims, un long-métrage original, porté par une actrice formidable.

Affiche du film "Highway 65" de Maya Dreifuss. (TS PRODUCTIONS)

La fiche

Titre : Highway 65

Réalisation : Maya Dreifuss

Langue : hébreu sous-titré en français

Distribution : Tali Sharon, Igal Naor, Idan Amedi et Boaz Konforty

Durée : 1h48

Sortie en salles : 31 juillet 2024