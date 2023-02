Haut et Court, qui a produit "La Nuit du 12", reçoit le prix Toscan du Plantier

Carole Scotta et Barbara Letellier, les dirigeantes de la société Haut et court qui a produit "La Nuit du 12" de Dominik Moll, ont reçu le prix Toscan du Plantier.

(© Haut et Court)

Le prix Daniel Toscan du Plantier, récompensant le producteur de l'année, a été décerné lundi 13 février à la société Haut et Court, dirigée par Carole Scotta et Barbara Letellier, a annoncé l'Académie des arts et techniques du cinéma.

En 2022, Carole Scotta et Barbara Letellier ont notamment produit La Nuit du 12 de Dominik Moll, qui retrace l'enquête impossible sur un féminicide. Avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners en duo d'enquêteurs de la PJ, le film a fait forte impression à Cannes. Il s'attaque notamment au machisme dans la police. Sorti en juillet en salles, il a été un des succès français de l'année (près de 510 000 entrées).

Dix nominations au César pour "La Nuit du 12"

La Nuit du 12 a reçu le prix Jacques Deray du film policier et est en lice pour l'édition 2023 des César dans 10 catégories, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur espoir masculin.

La 48e cérémonie des César aura lieu le 24 février à l'Olympia sous la présidence de l'acteur Tahar Rahim, avec une brochette d'acteurs et d'actrices en maîtres et maîtresses de cérémonie (Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla).