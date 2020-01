VIDEO. Qui est Saoirse Ronan, une des actrices les plus influentes de sa génération ?

C'est l'une des jeunes actrices les plus influentes du moment, elle a été nommée aux Oscars à seulement 14 ans, son prénom signifie "liberté" en gaélique, c'est Saoirse Ronan.

Elle naît en 1994 à New York, de parents irlandais et entretient une relation très proche avec sa mère, qui comme elle a été actrice quand elle était enfant. À 3 ans, avec sa famille, elle quitte les États-Unis pour s'installer dans un village de la campagne irlandaise. À 13 ans, son troisième rôle au cinéma dans "Reviens-moi" lui vaut sa première nomination aux Oscars.

En 2014, elle tourne sous la direction de Wes Anderson dans "The Grand Budapest Hotel". À 21 ans, elle incarne une immigrante irlandaise qui arrive à New York dans "Brooklyn". La même année, elle fait son entrée dans la liste des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du magazine "Forbes". En janvier 2018, elle participe au lancement du mouvement Time's Up.

La même année, elle appelle à voter "oui" au référendum sur la libéralisation de l'avortement, jusqu'alors interdit, en Irlande. À 23 ans, elle reçoit le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une comédie pour son rôle dans "Lady Bird". À 25 ans, Saoirse Ronan incarne l'héroïne Jo March dans la nouvelle adaptation du livre de Louisa May Alcott, "Les filles du docteur March" de Greta Gerwig.