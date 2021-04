"Godzilla vs Kong", plus gros succès du cinéma mondial depuis le début de la pandémie de Covid-19

Alors qu'une grande partie des cinémas de la planète sont fermés, le blockbuster américain a déjà engrangé 350 millions de dollars de recettes grâce aux marchés américain et asiatique. Il doit sortir en France le 19 mai.

(WARNER BROS. - LEGENDARY ENTERTA / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP)

C’est le succès qui donne un peu d'espoir dans la perspective d'une prochaine réouverture des salles de cinéma. Avec 350 millions de dollars de recettes mondiales, Godzilla versus Kong est devenu ce week-end le film ayant rapporté le plus d’argent depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le blockbuster américain (pas encore disponible en France) est sorti il y a trois semaines seulement sur le marché asiatique et quinze jours aux États-Unis. Un carton d'autant plus impressionnant qu'une grande partie des cinémas de la planète sont fermés.

Aucune concurrence

Outre-Atlantique, le film d'Adam Wingard a déjà engrangé 70 millions de dollars, passant devant Tenet de Christopher Nolan, autre film censé, à l’époque, sauver l’industrie. Il avait rapporté 58 millions de dollars sur le marché américain. Un peu plus de la moitié des salles obscures sont toujours fermées aux Etats-Unis mais la Warner a sorti le film simultanément au cinéma et sur sa plate-forme HBO MAX. Plusieurs millions d’Américains l’ont donc regardé chez eux.

Ces chiffres restent toutefois à relativiser. D’abord parce que le film a coûté 160 millions de dollars, même s’il est déjà plus que rentable. Mais aussi parce qu’il ne fait face à aucune concurrence.

L’engouement qu’il suscite témoigne tout de même d’une envie de cinéma de la part du public, blockbuster ou pas. Enfin pour voir le film en France il faut encore faire preuve de patience : sa sortie chez nous est pour le moment toujours officiellement prévue, en salles, le 19 mai.