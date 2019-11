VIDEO. Sortie de "La Reine des neiges II" : comment un couple d'auteurs-compositeurs américain a créé le tube planétaire 'Libérée, délivrée'

Ce sont trois notes qui vous restent durablement ancrées dans le crâne. Celles sur lesquelles La Reine des neiges chante Libérée, délivrée. Chanson vedette interprétée par Elsa, personnage principal du film d'animation de Disney, reprise et imitée depuis dans la plupart des cours de récré à travers la planète. Alors que La Reine des neiges II sort mercredi 20 novembre dans les cinémas français, franceinfo a rencontré en exclusivité les coupables qui se cachent derrière cette rengaine : un couple d'auteurs-compositeurs vivant à Los Angeles.

Derrière le piano, Robert Lopez. Avec sa femme Kristen Anderson Lopez, ils ont été embauchés par Disney après d’énormes succès à Broadway pour écrire les chansons de La Reine des Neiges en 2013. Leur coup d’essai s'est avéré être un coup de maître. La chanson Libérée, délivrée, Let it go en anglais, connait un succès incroyable. Elle se répand comme un virus.

Se mettre dans la peau du personnage

Pour l’écrire, ils sont partis simplement de l’histoire d’Elsa dans le film et des émotions qu’elle ressent. "On savait qu’il y aurait une chanson au moment où Elsa se transforme de cette femme parfaite en une femme pleine de pouvoirs", explique Kristen. Et l'inspiration leur est venue au milieu d'une promenade raconte Robert. "On se baladait à Brooklyn dans Prospect Park. On avait quelques idées. Kristen a sauté sur une table de pique-nique et a commencé à jouer comme Elsa, à chanter. Tout le monde la regardait, j’étais vraiment embarrassé, mais c’était drôle aussi de la regarder." De retour au bureau, il commence par poser quelques accords au piano.

"On ressentait une femme confrontée à de la honte, à sa vie qui s’écroulait, à toutes ces choses horribles", poursuit Kristen qui pose sa voix sur la mélodie. Quant à ces fameuses trois notes, elles sont arrivées comme une libération. "Elles viennent de tout ce qu'Elsa a retenu jusqu'ici."

Durant tout le couplet, on la sent emprisonnée, retenue dans ces accords. Mais quand finalement on atteint la dernière note, elle se sent tellement libérée ! Kristen Anderson Lopez à franceinfo



Un état que ce personnage d'animation n'est pas seul à connaître poursuit Kristen, "c’est ce que toute femme ressent tout le temps. On est toujours préoccupé par le fait d’être assez fine, de cuisiner de façon saine pour ses enfants. C’est ce moment où elle se dit 'oublie tous ces trucs. Sors de ton chemin. Laisse-toi aller.' Ça vient de là."