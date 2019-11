"La Reine des neiges II" : la suite glaciale du succès Disney de 2013

La suite attendue de "La Reine des neiges", au top du box-office mondial du film d’animation, est moins chaleureuse que son modèle.

Après 1,3 milliard de dollars au box-office, le sommet pour un film d’animation, La Reine des neiges fait son retour sur les écrans mercredi 20 novembre dans sa suite, intitulée sobrement La Reine des neiges II. Disney se repose sur ses lauriers.

Frigorifique

Anna (la reine des neiges), sa sœur Elsa, Olaf le bonhomme de neige, Christian et son renne, voient leur royaume menacé par une malédiction venue de la forêt magique, de laquelle Anna tirerait ses pouvoirs magiques. Tous les quatre s’enfoncent dans le bois pour apaiser les quatre éléments – l’air, l’eau, le feu, et la terre - qui se sont rebellés contre les hommes.

Avec ces rebellions de la nature, La Reine des neiges s’adapte au discours climatique ambiant. Très bien pour les petits à partir de quatre ans. Leurs parents s’ennuieront un peu plus, en manque de gags sur une mise en images glaçante. Les personnages sont froids tels des porcelaines, aux yeux surdimensionnés, comme si Disney calquait les héroïnes de mangas sur des décors pauvres. On assiste à un dessin animé qui annonce un spectacle sur glace, comme le studio sait en produire.

Music-hall

Intéressante, l’intrigue peut passer à côté des plus petits, alors que les adultes la trouveront mal ficelée. Les pouvoirs d'Anna semblent sortis des comics Marvel, alors que l’esthétique renvoie aux romans de fantasy, tandis que des scènes chantées semblent les ébauches de numéros de music-hall. Surnage la scène du cheval d'eau, elle, très réussie.

"La Reine des neiges" de Jennifer Lee et Chris Buck. (Copyright Walt Disney France)

Comme Maléfique 2, le précédent Disney sorti le 16 octobre, cette Reine des neiges II est sans doute vouée au succès, vu l’attente. Le Studio a succombé aux demandes des fans depuis 2013. S’il a tant attendu (six ans), c’est qu’il n’était pas enthousiaste. Ce pourquoi, cette suite est un échec artistique.



La fiche

Genre : Animation / Jeunesse

Réalisateur :Jennifer Lee et Chris Buck

Acteurs : voix françaises de Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h44

Sortie : 20 novembre 2019

Distributeur : The Walt Disney Company France



Synopsis : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…