Festival de Deauville : Natalie Portman et Francis Ford Coppola parmi les invités de la 50e édition

Natalie Portman et Francis Ford Coppola font partie des invités du 50e Festival du film américain de Deauville qui se tiendra du 6 au 15 septembre, rapporte jeudi France Bleu Normandie. L'actrice, qui n'avait pas pu être présente l'an dernier en raison de la grève des auteurs à Hollywood, sera à Deauville le 14 septembre. Un hommage lui sera rendu par Isabelle Adjani.

Elle inaugurera aussi sa cabine sur les planches de Deauville, tout comme l'actrice Michelle Williams, présente le 12 septembre, et James Gray. Le réalisateur de Little Odessa et de The Immigrant doit aussi échanger avec le public le 9 septembre.

Francis Ford Coppola arrivera lui le 13 septembre pour présenter son nouveau film Megalopolis. Ce sera la seconde fois que le cinéaste américain vient au festival. Parmi les autres invités figure notamment l'acteur Michael Douglas qui sera présent pour l'ouverture.

Finalement de Claude Lelouch en clôture du festival

Le réalisateur américain Sean Baker, deux fois vainqueur du prix du jury à Deauville, avec Tangerine en 2015 et Red Rocket en 2021, et Palme d'or à Cannes cette année pour Anora, viendra quant à lui remettre le Grand Prix de cette 50e édition. En clôture du Festival de Deauville, c'est le film Finalement, de Claude Lelouch, avec Kad Merad, Sandrine Bonaire et Elsa Zylberstein, qui sera projeté.

Le jury de l'édition 2024 du Festival du cinéma américain de Deauville est présidé par l'acteur français Benoît Magimel. À ses côtés, les comédiennes Ludivine Sagnier, Émilie Dequenne et Lou Lampros, la réalisatrice Agathe Riedinger, le comédien Damien Bonnard, le musicien Ibrahim Malouf, les réalisateurs Elias Belkeddar et Martin Bourboulon.