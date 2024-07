Benoît Magimel sera le président du jury du 50e Festival du cinéma américain de Deauville

L'acteur Benoît Magimel présidera la 50e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, qui se tiendra du 6 au 15 septembre, ont annoncé mercredi 17 juillet les organisateurs.

"Avec plus d'une soixantaine de films embrassant toute la diversité et la richesse du cinéma français contemporain, et sous la direction des plus grands, de Michael Haneke, Claude Chabrol, Emmanuelle Bercot, Guillaume Canet, Quentin Dupieux, à Alice Winocour ou Emmanuel Finkiel, Benoît Magimel est devenu une figure populaire nationale autant qu'un talent reconnu par ses pairs", écrivent dans un communiqué les organisateurs.

Doublement césarisé

Benoît Magimel a été révélé à 13 ans dans la comédie d'Étienne Chatiliez La vie est un long fleuve tranquille, et ce rôle le marquera à jamais : "Il y a des premiers rôles qui ne s'oublient pas. Mais rares sont ceux à définir leur interprète jusqu'à s'y confondre", souligne le Festival de Deauville. "Benoît Magimel est de ces enfants de la balle qui, à la manière de Jean-Pierre Léaud, sont devenus le cinéma incarné", ajoute le communiqué.

"Le seul de l'histoire du 7e art à remporter deux César consécutifs du meilleur acteur", comme le rappelle encore le festival, l'acteur, 50 ans était aussi à l'affiche en 2023 du film de Tran Anh Hùng La Passion de Dodin Bouffant, sélectionné pour représenter la France lors de la dernière édition des Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, mais n'a finalement pas été retenu par l'Académie américaine. En juin, le Festival de Deauville avait annoncé recevoir l'acteur et producteur américain Michael Douglas comme invité d'honneur.