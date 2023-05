Festival de Cannes 2023 : comment suivre la 76e édition qui débute mardi ?

Du 16 au 27 mai 2023, le cinéma mondial aura les yeux rivés sur la Croisette pour suivre le festival. On vous explique comment ne pas rater cérémonies et montées des marches.

La 76e édition du Festival de Cannes débute mardi 16 mai. Les cinéphiles pourront suivre tout l'événement sur France Télévisions et le média Brut, partenaires médias du festival, mais aussi sur les réseaux sociaux. Voici comment ne rien manquer.

Les cérémonies sur France 2 et en ligne

Les cérémonies d'ouverture et de clôture, présentées par l'actrice Chiara Mastroianni, seront diffusées sur France Télévisions et Brut, devenus en 2022 codiffuseurs officiels du festival cannois à la place du groupe Canal+, qui avait cédé sa place après 28 ans de partenariat média. Les téléspectateurs pourront suivre l'ouverture du grand rendez-vous du cinéma sur France 2, mardi, en direct dès 18h50.

En ligne, Brut les diffusera sur TikTok et sur l'ensemble de ses plateformes numériques. Les aficionados de cinéma pourront aussi se brancher sur "TV Festival de Cannes", coproduite par France Télévisions, Brut et le festival et disponible notamment sur le site officiel de ce dernier.

L'actualité quotidienne sur France 5 et Culturebox

France Télévisions a décidé de muscler son dispositif quotidien en le dédoublant. Cette année, la deuxième partie de l'émission "C à vous" sur France 5 se tiendra à Cannes en direct et en public. Présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, elle couvrira l'actualité du jour du festival.

Une offre complémentaire sera disponible sur Culturebox, tous les soirs dès 19 heures, avec l'émission "Cannes Festival" animée par Daphné Bürki, également sur place. Cette quotidienne se concentrera sur l'actualité cannoise de la veille, particulièrement la deuxième partie de soirée du festival. L'émission de Culturebox mettra aussi en lumière d'autres rendez-vous comme des conférences de presse, "photocalls" ou masterclass.

Des émissions spéciales délocalisées

D'autres émissions spéciales seront proposées depuis le festival comme Télématin, La Gande Librairie, Cannes chante le cinéma, Plan plan ou encore C ce soir.

L'émission cinéma hebdomadaire du dimanche soir Beau geste, lancée fin janvier sur France 2 et présentée par Pierre Lescure, ancien président du festival, fera aussi le déplacement. Prévue initialement pour amorcer le Festival de Cannes, l'émission qui donne "satisfaction" à France Télévisions, tant "en termes de contenus" que "d'impact", sera prolongée à la rentrée, a par ailleurs annoncé Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant du groupe.

Du cinéma à volonté sur france.tv

Côté œuvres cinématographiques, la plateforme France.tv proposera environ 35 films répartis dans plusieurs collections thématiques durant le festival.

Le cinéma sera aussi à l'honneur sur les différentes chaînes du groupe avec une mention spéciale pour Culturebox qui diffusera chaque jour un film culte et un court-métrage. France 2, France 3 et France 5 proposeront aussi des films à succès (Antoinette dans les Cévennes, No country for old men, Pale rider, Tout sur ma mère).

Tout le festival avec Brut sur les réseaux sociaux

Le média vidéo en ligne Brut sera aussi présent en direct "sur les marches et couvrira les photocalls et conférences de presse du festival". Durant douze jours, Brut publiera des contenus dédiés sur toutes les plateformes : sur TikTok "avec qui la collaboration sera renforcée cette année" mais aussi sur YouTube, Instagram, Snapchat – qui disposera de "son show" consacré au festival – ainsi que sur Twitter et Facebook, annonce le média.

Le journaliste Augustin Trapenard proposera "chaque jour une interview d'une dizaine de minutes" autour du cinéma, "avec les invités les plus prestigieux du festival", ajoute Brut. Le média compte exploiter l'intelligence artificielle au travers de nouveaux formats comme "la découverte des films en compétition par deux intelligences artificielles qui dialogueront ensemble en direct et proposeront un pronostic sur mesure pour chaque œuvre".