En images Festival de Cannes 2024 : Judith Godrèche joyeuse et combative, George Miller facétieux, Iris Mittenaere post-apocalyptique sur le tapis rouge

Une nouvelle montée des marches sous le signe du style. Des looks qui flashent ou l'élégance sobre. Pour fouler le tapis rouge, les stars ont misé en tout cas sur des moments de complicité et des gestes symboliques.

Le soleil était - enfin - au rendez-vous pour accueillir sur la Croisette en ce mercredi 15 mai les stars de la montée des marches du jour. Beaucoup d'entre elles venaient droit d'Hollywood pur la projection du très attendu Furiosa : Une saga Mad Max. Au casting du cinquième opus de la mythique saga de métal et de sang qui sortira le 22 mai prochain, trônent d'abord Anya Taylor-Joy et le dieu du tonnerre de Marvel Chris Hemsworth. La première splendide dans une robe vintage de la maison Dior conçue sur-mesure, le second plus à l’aise dans une chemise blanche et une veste de costume de la même couleur, sans cravate ni nœud papillon. Un écart de conduite normalement interdit sur la Croisette. Mais quand on s’appelle Chris Hemsworth, tous les interdits semblent permis.

Autre temps fort de la soirée, la montée des marches de l'équipe du court métrage Moi aussi de Judith Godrèche, projeté en ouverture de la sélection Un Certain Regard. Sa présence est un moment pour le moins marquant du festival, sept ans après la chute de l'ancien producteur américain Harvey Weinstein, et cinq mois après la prise de parole de l'actrice, devenue porte parole d'un #MeToodu cinéma français. Lors de la montée de marches, l'équipe du film est apparue très soudée et unie.

Judith Godrèche et l'équipe du court-métrage "Moi Aussi" à Cannes. Le casting reproduit un geste fort présent dans le court métrage, le 15 mai 2024 (VALERY HACHE / AFP)

Anya Taylor-Joy, actrice principale de "Furiosa" en Dior et bijoux Tiffany & Co, accompagnée du réalisateur du film George Miller. Les deux stars montent les marches avec le reste de l'équipe dans un moment de convivialité et de complicité. (CINDY ORD / GETTY IMAGES EUROPE)

Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016 a enflammé le tapis rouge dans une tenue qui n'est pas passée inaperçue : une robe noire et or sculpturale futuriste, à l’occasion de la très attendue projection de "Furiosa : une saga Mad Max", de George Miller. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

L'actrice française Leila Bekhti, connue pour ses rôles dans la série "Le Flambeau" ou le film "Tout ce qui brille" arrive sur le tapis rouge dans une robe courte dont la traîne noire semble n'en faire qu'à sa tête. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Kiddy Smile, chanteur, DJ, et membre du jury de l'émission à succès "Drag Race France", arrive sur le tapis rouge avec une pluie d'étoiles sur le dos. Une flamboyance heureuse qui tranche avec les smokings noirs de rigueur. (CINDY ORD / GETTY IMAGES EUROPE)

Greta Gerwig et Eva Green, respectivement présidente et membre du jury du Festival ont également foulé le tapis rouge. Traditionnellement, les membres du jury se contentent de monter les marches qu'une seule fois, lors de la cérémonie d'ouverture. La présidente du jury avait misé sur une longue robe rouge à traîne Armani. Quant à l’actrice des "Mousquetaires", c’est vers Balmain et une pièce couleur ébène qu'elle s'est tournée. (NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES EUROPE)

Chris Hemsworth, acteur dans "Furiosa" et sa compagne Elsa Pataky, connue pour son rôle dans la saga "Fast and Furious", apparaissent très soudés sur le tapis rouge, confirmant leur statut de couple le plus glamour d'Hollywood (PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE)