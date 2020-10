Le Festival de Cannes salue la mémoire des victimes de l'attentat de Nice

Le Festival de Cannes 2020, qui avait été reporté durant la première vague de la pandémie de coronavirus, s'est achevé jeudi soir 29 octobre, quelques heures après une attaque au couteau qui a ensanglanté la Côte d'Azur.



À l'issue de ces trois jours de festival, le palmarès a pu être livré in extremis. La Palme d'or du meilleur court-métrage a été décernée au film égyptien I'am afraid to forget your face de Sameh Alaa. Au total, onze court-métrages internationaux, allant de la fiction à l'animation en passant par le documentaire, étaient en compétition. Le jury, qui était notamment composé du réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb, de l'actrice Céline Sallette et du producteur Charles Gillibert, a salué "la grande justesse et la richesse" de ce court-métrage. Le soirée devait s'achever avec la projection du film Les deux Alfred, de Bruno Podalydès.

Minute de silence et tapis noir

Cette édition symbolique, qui s'était ouverte avec la projection du film Un triomphe d'Emmanuel Courcol, s'est achevée quelques heures après l'attaque contre l'église Notre-Dame de l'Assomption de Nice, qui a fait trois morts. À la demande de Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, une minute de silence a été observée en "hommage aux victimes" de cette attaque. Un tapis noir a aussi remplacé l'habituel tapis rouge installé sur la montée des marches du Palais des festivals.

Ce festival s'est aussi déroulé au moment où le chef de l'État annonçait le reconfinement du pays, à partir de jeudi minuit et jusqu'au 1er décembre 2020. Durant cette période, commerces non essentiels mais aussi cinémas devront fermer. Seule exception : les tournages pourront eux se poursuivre. Un nouveau coup dur pour le 7e art, qui peinait à sortir la tête de l'eau.

Un festival maintenu, un message à la profession

Du côté du Festival de Cannes, qui entendait, en maintenant son édition symbolique, envoyer un message aux professionnels du secteur, tout n'est pas perdu. En faisant la démonstration qu'organiser un festival en pleine crise sanitaire était possible, il pose les jalons pour l'édition 2021. Prise de température, distanciation physique ... "Toutes les mesures sanitaires ont été prises", selon son président, Pierre Lescure.



Au total, quatre films, dont deux français, ont été projetés. Parmi les deux films étrangers: Asa Ga Kuru (True Mothers) de la Japonaise Naomi Kawase, et un premier film géorgien de Dea Kulumbegashvili, Beginning (Au commencement), couronné à San Sebastian, en Espagne. Faute d'avoir pu avoir lieu en mai, le festival de Cannes s'était résigné à diffuser une liste de 56 longs-métrages faisant partie de sa "sélection officielle 2020".