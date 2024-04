Festival de Cannes 2024 : la première partie du "Napoléon" d'Abel Gance, enfin restauré, sera projetée le 14 mai

La première partie de la version restaurée du film Napoléon d'Abel Gance, œuvre mythique du cinéma muet, sera projetée le 14 mai au 77e Festival de Cannes. Une version très attendue des cinéphiles qui a demandé seize années de travail acharné et coûté entre 2 et 2,5 millions d'euros.

Un siècle après son tournage, c'est la première des deux parties du film, d'une durée de 3h40 sur 7 heures, qui sera présentée en ouverture de Cannes Classics, sélection dédiée au cinéma de patrimoine.

#Napoléon vu par Abel Gance (1re époque) en ouverture de #CannesClassics à #Cannes2024 🎞



Pièce majeure et inclassable, Napoléon est vénéré par nombre de cinéphiles et cinéastes, au premier rang desquels Francis Ford Coppola, lequel fait par ailleurs son grand retour à Cannes en compétition avec Megalopolis.

Sous la houlette de la Cinémathèque française, et avec le soutien du CNC, une petite équipe emmenée par Georges Mourier a collecté près de 100 kilomètres de pellicules dispersés aux quatre coins du monde, de New York à l'Italie en passant par le Danemark et la Corse, pour reconstituer l'œuvre image par image.

Souffle épique

Les notes de montage d'Abel Gance et les échanges avec sa monteuse, retrouvés à la BNF, ont permis ensuite de remonter le film dans une version qui se veut la plus fidèle possible à l'œuvre d'origine.

Relatant la jeunesse de Napoléon, jusqu'aux débuts de la campagne d'Italie, le film est porté par un souffle épique, truffé d'innovations visuelles et narratives, dont une fameuse fin en triptyque, sur trois écrans en simultané. Lors de sa première projection à l'Opéra de Paris en 1927, en présence du président de la République Gaston Doumergue, il avait bouleversé les spectateurs.

Janvier 1925. Premier tour de manivelle au studio de Boulogne. Abel Gance explique le dispositif de tournage au jeune Bonaparte (Vladimir Roudenko), entouré par l’équipe technique. (LA CINEMATHEQUE FRANCAISE)

Après Cannes, le film doit être projeté "dans son intégralité en ciné-concert symphonique exceptionnel, avec 250 musiciens de Radio France", à la Seine musicale à Paris les 4 et 5 juillet, ainsi qu'au festival Radio France de Montpellier, puis à la Cinémathèque française et dans des festivals d'été.

"Il sortira ultérieurement dans les salles françaises et sera diffusé sur France Télévisions et sur Netflix", précise le communiqué.