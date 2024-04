Festival de Cannes 2024 : ce que l'on sait de "Megalopolis" de Coppola, le film le plus attendu sur la Croisette

C'est sans aucun doute l'information que l'on attend le plus autour du 77e Festival de Cannes : Megalopolis de Francis Ford Coppola y sera bien présenté, selon le réalisateur lui-même qui confirme sur son compte Instagram une information de Variety. D'après le magazine américain, le film sera projeté le 17 mai. Dans sa conférence de presse du 11 avril, le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux devrait à son tour confirmer l'information en présentant la sélection officielle.

Francis Ford Coppola de retour à Cannes

Treize ans après la sortie de son dernier film Twixt, âgé de 85 ans, le réalisateur du Parrain et d'Apocalypse Now sort son 23e long-métrage. "Francis Ford Coppola a bâti la légende de Cannes et ce serait un honneur de l'accueillir à nouveau", avait déjà lancé Thierry Frémaux, dans un entretien accordé à Variety. Coppola a donc choisi pour présenter "son film-monstre" Megalopolis, le festival qui lui a offert deux Palmes d'or, la première pour Conversation secrète en 1974, la seconde pour Apocalypse Now en 1979.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Francis Ford Coppola (@francisfordcoppola)

Un projet monstre

Le projet, en gestation depuis plusieurs décennies, comptant sur un budget propre de plus de 100 millions de dollars, a été tourné en cinq mois, à Atlanta et à New York, d'après les magazines Variety et Deadline.

Un casting de folie

Le casting est à la hauteur du projet pharaonique : le long-métrage compte, entre autres, les acteurs Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Jason Schwartzman, Baily Ives, Grace Vanderwaal et James Remar.

Récit d'anticipation

L'histoire : au lendemain d'un cataclysme, deux projets s'opposent dans la reconstruction d'une ville qui pourrait être New York. Le premier est celui de César, campé par Adam Driver (Star Wars 3e trilogie, BlacKkKlansman, Annette), un architecte qui veut une utopie pour cette cité, imaginant de la rebâtir avec des matériaux renouvelables. Le second, en face, est celui du maire Frank Cicero, interprété par Giancarlo Esposito (Usual Suspects, Breaking Bad, The Mandalorian), une stratégie de marchés publics corrompue. Troisième personnage de l'histoire, Julia, jouée par Nathalie Emmanuel (Fast and Furious, Game of Thrones), la fille de l'édile qui cherche un sens à sa vie, est tiraillée entre la fidélité à son père et l'amour qu'elle porte à l'architecte idéaliste.

Premiers échos sur le film

Une première projection du long-métrage de 2h13 à 300 invités triés sur le volet a été organisée au Universal CityWalk Imax Theater de Los Angeles le 28 mars. Selon un journaliste du magazine Deadline, présent lors de cette projection, "les idées fusent dans ce film qui traite à la fois du passé et du futur, sous forme de fable visuelle et épique". Autre écho, celui d'Adam Driver, dans le magazine The Face : "C'est assez indescriptible, c'est du jamais-vu, c'est assez fou, et à une échelle démesurée (…), ça rend Megalopolis assez unique."