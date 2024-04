Festival de Cannes : Francis Ford Coppola, Jacques Audiard, Andrea Arnold, Gilles Lellouche... Découvrez la sélection des films en compétition

Qui obtiendra la Palme d'or à l'issue de la 77e édition du Festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai ? Le festival a dévoilé, jeudi 11 avril, lors d'une conférence de presse à Paris, sa sélection officielle, et notamment la liste des films en compétition pour la Palme d'or.

Sur plus de 2 000 longs-métrages visionnés, 19 ont pour l'instant été retenus. Parmi les cinéastes invités sur la Croisette figurent de nombreux habitués du Festival (David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Jia Zhangke...) et une légende au film très attendu, Francis Ford Coppola, pour Megalopolis.

Cinq français concourent pour la Palme d'or, dont Jacques Audiard, qui l'a déjà décrochée en 2015, Christophe Honoré, mais aussi l'acteur Gilles Lellouche et deux jeunes réalisatrices, Agathe Riedinger (sélectionné dès son premier long-métrage) et Coralie Fargeat. Elles font aussi partie, avec la Britannique Andrea Arnold et l'Indienne Payal Kapadia, des quatre réalisatrices en compétition, loin du record de 2023, dans un festival parfois critiqué pour le faible nombre de femmes cinéastes qu'il met à l'honneur.

Comme de coutume, le délégué général, Thierry Frémaux, n'a pas exclu d'ajouter d'autres films à la liste dans les jours à venir.

Voici la sélection officielle de la 77e édition du Festival de Cannes :

• The Apprentice d'Ali Abbasi

• Model destino de Karim Aïnouz

• Bird d'Andrea Arnold

• Emilia Perez de Jacques Audiard

• Anora de Sean Baker

• Megalopolis de Francis Ford Coppola

• The Shrouds de David Cronenberg

• The Substance de Coralie Fargeat

• Grand Tour de Miguel Gomes

• Marcello Mio de Christophe Honoré

• Caught by the Tides de Jia Zhangke

• All We Imagine as Light de Payal Kapadia

• Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos

• L'Amour ouf de Gilles Lellouche

• Diamant brut d'Agathe Riedinger

• Oh Canada de Paul Schrader

• Limonov - The Ballad de Kirill Serebrennikov

• Parthenope de Paolo Sorrentino

• The Girl With the Needle de Magnus von Horn

Pour cette 77e édition, la réalisatrice américaine du film Barbie, Greta Gerwig, présidera le jury, dont on ignore pour l'instant la composition. L'actrice française Camille Cottin sera maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture.

La nouvelle comédie du réalisateur Quentin Dupieux, Le Deuxième acte, fera l'ouverture du festival, où seront aussi présentés, hors compétition, Furiosa, la suite de la saga Mad Max de George Miller, ou encore le nouveau film du Français Leos Carax, C'est pas moi. Le cinéaste américain George Lucas recevra une Palme d'or d'honneur.