Festival de Cannes : l'actrice Camille Cottin sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 77e édition

Camille Cottin sera la maîtresse des cérémonies de la 77e édition du Festival de Cannes, annoncent jeudi 14 mars France Télévisions et Brut, partenaires officiels de l'événement. L'actrice française a été propulsée par le succès mondial de la série Dix pour cent, qui a fait connaître son jeu enlevé et pétillant jusqu'aux Etats-Unis. Elle a ensuite poursuivi une carrière internationale l'ayant conduite à apparaître aux côtés de Matt Damon (Stillwater) et chez Ridley Scott (House of Gucci). Le Festival se déroulera du 14 au 25 mai.

Plus tôt, les organisateurs avaient également annoncé que la réalisatrice Greta Gerwig présiderait le jury de cette 77e édition. Le réalisateur québécois Xavier Dolan présidera, lui, le jury du prix Un Certain Regard. La liste des films retenus pour la sélection officielle sera révélée le 11 avril.

Avant elle la liste des maîtresses est longue. Jeanne Moreau le fut deux fois en 1993 et 1994. Carole Bouquet, Monica Belluci, Virginie Efira ou Charlotte Ramplig ont rempli ce rôle. Versant masculin, Lambert Wilson,Édouard Baer et Vincent Cassel ont tenu le rôle. Une performance qui n'est pas si anecdotique quand on sait que près de 2 millions de téléspectateurs regardent l'ouverture quand ils sont plus de 3 millions pour le palmarès.

En salle le 3 avril avec Benjamin Biolay

Avant d'être sur la scène du palais des festivals de Cannes pour l'ouverture comme maîtresse de cérémonie, Camille Cottin sera à l'affiche dans Quelques jours pas plus, le long métrage de Julie Navarro. Quelques jours pas plus raconte l’histoire d’un journaliste, campé par Benjamin Biolay, dont le quotidien est chamboulé quand il accepte d’héberger un réfugié afghan. Julie Navarro, qui réalise son premier long métrage, a adapté le roman de son compagnon, l’écrivain Marc Salbert. Le livre, comme le film, aborde avec humour et sans racolage émotionnel la question de l’accueil des migrants.